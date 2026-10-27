Según la denuncia, los policías preparaban gases lacrimógenos y los manifestantes tuvieron que desplazarse hasta una de las entradas de la universidad.
El movimiento también aseguró que había más de 60 policías en uno de los accesos donde se concentraba la mayoría de los estudiantes. Además, indicó que recibió reportes sobre presencia policial en otras entradas del centro universitario.
Ante esta situación, los manifestantes denunciaron que se encontraban encerrados debido a la presencia policial en las distintas entradas de la universidad.
Estudiantes de la UNA denuncian que quedaron rodeados por policías durante protesta en Heredia; Fuerza Pública asegura que no utilizó la fuerza
Fuerza Pública asegura que no utilizó la fuerza
Por su parte, Enrique Arguedas, director de la Fuerza Pública en Heredia, explicó que alrededor de las 6 p. m. comenzaron las conversaciones con los manifestantes para lograr el levantamiento del bloqueo.
De acuerdo con el jefe policial, los estudiantes aceptaron la negociación y no fue necesario utilizar la fuerza para restablecer la circulación.
Arguedas confirmó que el tránsito quedó habilitado en su totalidad y que los oficiales permanecieron en el sitio para garantizar tanto el derecho a la manifestación como al libre tránsito.
El director policial explicó que la función de los agentes, una vez restablecida la circulación, consistía en resguardar a los estudiantes y a las personas que transitaban por Heredia.