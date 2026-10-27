Estudiantes de la UNA denuncian que quedaron rodeados por policías durante protesta en Heredia

Una manifestación estudiantil en las inmediaciones de la Universidad Nacional (UNA), en Heredia, provocó la movilización de oficiales de la Fuerza Pública la tarde de este lunes 26 de octubre. El movimiento estudiantil denunció la presencia de más de 60 policías y advirtió sobre un posible uso de gases lacrimógenos.

Los manifestantes solicitaron apoyo por medio de audio ante la llegada de oficiales del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) y agentes antimotines.

Según la denuncia, los policías preparaban gases lacrimógenos y los manifestantes tuvieron que desplazarse hasta una de las entradas de la universidad.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

