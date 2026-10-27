Caos vial en Heredia por manifestación de estudiantes

Se han reportado recorridos de más de tres horas entre San José y Heredia.
La manifestación, convocada por colectivos y sectores estudiantiles en defensa de la educación, afectó el tránsito en distintos puntos de la provincia. Conductores reportaron largas filas de vehículos debido a los bloqueos.
Según informó el medio local Heredia por Media Calle, estudiantes bloquearon uno de los accesos a Heredia, lo que generó presas en varias carreteras de acceso.
Uno de los puntos afectados se encuentra a la altura del Fresh Market de San Pablo, donde se cerró la vía para impedir que los vehículos avanzaran.