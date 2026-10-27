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Sucesos

Caos vial en Heredia por manifestación de estudiantes

La manifestación estudiantil provoca largas presas y cierres viales en Heredia. Uno de los puntos afectados se ubica en San Pablo

Estudiantes de la UNA convocaron a una manifestación en defensa de la educación, que provocó cierres viales y congestionamiento en Heredia.
Estudiantes de la UNA convocaron a una manifestación en defensa de la educación, que provocó cierres viales y congestionamiento en Heredia. Waze Costa Rica
Silvia Ureña Corrales

Una protesta en las afueras de la Universidad Nacional (UNA) causó un colapso vehicular en Heredia por el cierre de una vía, durante la tarde de este lunes 26 de octubre.

Se han reportado recorridos de más de tres horas entre San José y Heredia.