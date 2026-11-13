Este viernes el sol saldrá a las 5:29 a. m. y la lluvia llegará después de almuerzo: revise el pronóstico región por región

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) pronostica para este viernes 13 de noviembre condiciones húmedas en Costa Rica, con lluvias puntuales durante la tarde y posibilidad de tormentas eléctricas en sectores montañosos de varias regiones del país.

El panorama estará marcado por el debilitamiento de los vientos alisios, una condición característica del periodo de transición que permitirá el ingreso de humedad desde el océano Pacífico hacia el territorio nacional.

Según el IMN, la combinación de esa humedad con la poca nubosidad prevista durante la mañana favorecerá las precipitaciones vespertinas, principalmente en las montañas del centro del país, la zona norte y el Caribe, donde también podrían presentarse tormentas eléctricas.

En el Valle Central, la madrugada y la mañana transcurrirán con cielos parcialmente nublados. Para la tarde se espera nubosidad variable y posibles lluvias en los alrededores, mientras que durante la noche persistirán las condiciones de nubosidad variable. San José tendrá una temperatura mínima de 19,4 °C y una máxima de 28,4 °C.

Por su parte, el Pacífico norte mantendrá condiciones parcialmente nubladas durante la madrugada, la mañana, la tarde y la noche. Liberia registrará una mínima de 24,2 °C y una máxima de 36,6 °C, una de las temperaturas más elevadas previstas para la jornada.

En el Pacífico central también predominará la nubosidad parcial a lo largo del viernes, sin cambios importantes en las condiciones del cielo entre los distintos periodos del día. En Quepos, los termómetros marcarán una mínima de 23 °C y una máxima de 33,2 °C.

Mientras tanto, el Pacífico sur presentará cielos parcialmente nublados desde la madrugada hasta la noche. El pronóstico regional no contempla lluvias específicas para esta zona. Golfito alcanzará una temperatura mínima de 23,5 °C y una máxima de 34,5 °C.

Hacia el Caribe norte, la madrugada y la mañana estarán caracterizadas por nubosidad parcial. Durante la tarde se prevén lluvias dispersas cerca de las montañas y, posteriormente, el cielo estará mayormente nublado. En Tortuguero se esperan temperaturas entre una mínima de 24,5 °C y una máxima de 30,5 °C.

Una situación similar se pronostica para el Caribe Sur, donde la nubosidad parcial dominará durante las primeras horas del día. En la tarde podrían presentarse precipitaciones dispersas en las cercanías de las montañas, antes de dar paso a una noche mayormente nublada. Limón registrará una mínima de 24,1 °C y una máxima de 30,2 °C.

Finalmente, la zona norte tendrá cielos parcialmente nublados durante la madrugada y la mañana. Para la tarde se anticipan lluvias dispersas cerca de las montañas, mientras que en la noche continuará la nubosidad parcial. En Ciudad Quesada, la temperatura mínima será de 20,8 °C y la máxima alcanzará los 28,6 °C.

El IMN señala que el debilitamiento de los vientos alisios y el aporte de humedad del Pacífico serán los principales factores que influirán en las condiciones atmosféricas de este viernes. Las precipitaciones se concentrarán en sectores montañosos durante la tarde, con posibilidad de actividad eléctrica en el centro del país, la zona norte y el Caribe.

Efemérides

De acuerdo con los datos del IMN para San José, el Sol saldrá a las 5:29 a. m. y se ocultará a las 5:11 p. m.

La Luna saldrá a las 9:07 a. m. y se pondrá a las 8:50 p. m. Su fase estará en transición hacia el cuarto creciente.