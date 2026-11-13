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Sucesos

Este viernes el sol saldrá a las 5:29 a. m. y la lluvia llegará después de almuerzo: revise el pronóstico región por región

La mañana tendrá poca nubosidad en buena parte del país, mientras que por la tarde las condiciones favorecerán precipitaciones en sectores montañosos

Clima: neblina y frío
La neblina reduce la visibilidad en el paisaje. Para este viernes, el IMN prevé condiciones húmedas y posibles lluvias durante la tarde en sectores montañosos del país. Rafael Pacheco Granados
Silvia Ureña Corrales