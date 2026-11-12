IMN prevé que lluvias y tormentas eléctricas afectarán ciertas zonas de Costa Rica este viernes y el sábado por la tarde

Ciertas zonas de Costa Rica registrarán aguaceros aislados y tormentas eléctricas durante las tardes de este viernes y sábado, debido a un aumento en la inestabilidad atmosférica, informó el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

El fenómeno responde a la fase de transición que experimenta Costa Rica durante noviembre, periodo caracterizado por fluctuaciones constantes en la humedad, la intensidad de los vientos alisios y las precipitaciones, de acuerdo con la tendencia semanal para el lapso del 12 al 18 de noviembre de 2026.

Inestabilidad atmosférica provocará lluvias vespertinas en el país este viernes y sábado. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Pronóstico para viernes y sábado

En las tardes del viernes y del sábado, la inestabilidad provocará lluvias vespertinas en el este del Valle Central (particularmente en Cartago), la zona norte y las cordilleras del Caribe, Pacífico Central y Pacífico Sur. En estos sectores, el cielo oscilará entre parcialmente nublado y nublado.

Condiciones para domingo y lunes

Para el domingo y el lunes, la atmósfera se tornará más seca y las lluvias serán escasas en términos generales. En esos dos días predominará la nubosidad parcial durante las tardes y regresará una sensación bochornosa.

Un empuje frío muy débil afectará el norte del mar Caribe durante el fin de semana y el inicio de la próxima semana, aunque tendrá un impacto mínimo o imperceptible sobre el país.

Pronóstico martes y miércoles

Por las mañanas del martes y miércoles, la vertiente del Pacífico y el Valle Central mantendrán cielos mayormente despejados. En contraste, el Caribe y la zona norte presentarán nubosidad parcial con lluvias variables.

A partir del martes, el incremento de la presión atmosférica sobre el mar Caribe intensificará los vientos alisios. Este sistema generará ráfagas fuertes en Guanacaste, el Valle Central y las cordilleras.

Temperaturas extremas por región

El Instituto Meteorológico Nacional detalló los valores extremos previstos por región climática para este periodo: