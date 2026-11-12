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Sucesos

IMN prevé que lluvias y tormentas eléctricas afectarán ciertas zonas de Costa Rica este viernes y el sábado por la tarde

El aumento de la inestabilidad atmosférica provocará aguaceros aislados en algunos sectores del territorio nacional antes de un domingo más seco

29/10/2024 San José. Fuerte lluvia en la Capital. Sombrillas y paraguas fueron insuficientes para protegerse del aguacero vespertino de este martes. Foto: Rafael Pacheco Granados
Aguaceros aislados y tormenta eléctrica se presentarán durante las tardes de este viernes y sábado en ciertas regiones de Costa Rica. Rafael Pacheco Granados
Marianela Arias Vilchez