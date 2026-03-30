Sucesos

Estadounidense tenía casi 500 proyectiles, ballesta y otras armas dentro de una casa en Barrio Escalante

El hallazgo ocurrió durante un desalojo, en las cercanías de la zona comercial de este barrio.

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Por Natalia Vargas
Las armas estaban dentro de una casa en Barrio Escalante, en San José.
Las armas estaban dentro de una casa en Barrio Escalante, en San José. (Ministerio de Seguridad Pública/Cortesía)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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