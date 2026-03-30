Estadounidense tenía casi 500 proyectiles, ballesta y otras armas dentro de una casa en Barrio Escalante

Las armas estaban dentro de una casa en Barrio Escalante, en San José.

Oficiales de la Fuerza Pública encontraron dentro de una vivienda ocupada por un hombre estadounidense, en Barrio Escalante, San José, cuatro armas de fuego, una ballesta con una flecha y 498 proyectiles de diversos calibres, además de otros componentes de armas.

El hallazgo ocurrió la mañana de este lunes, a eso de las 10:30 a. m., en las cercanías de una zona colmada de restaurantes y comercios en este barrio, mientras los policías brindaban colaboración durante una diligencia de puesta en posesión de la casa.

Esto significa que los oficiales acompañaban al propietario del inmueble para que, bajo orden de un juez, tomara posesión de su propiedad, la cual ocupaba el extranjero desde hacía algún tiempo. Al llegar, el norteamericano ya se había retirado, pero dejó atrás el armamento.

De acuerdo con el Ministerio de Seguridad Pública, se trata de un revólver calibre .38 que no estaba debidamente inscrito, dos rifles calibre 4.5 mm, una pistola calibre 4.5 mm y la ballesta.

Asimismo, hallaron diversos accesorios y piezas de armas, entre ellos un cargador calibre .22 para pistola, un cañón calibre .40 y una corredera con cañón para pistola calibre .22.

Durante la inspección también se encontraron 308 proyectiles calibre .40, 137 proyectiles calibre .22, 45 proyectiles calibre .38 y ocho proyectiles calibre .357.

Todos los elementos decomisados quedaron a las órdenes de las autoridades judiciales para las investigaciones del caso.