Una estadounidense de 24 años apareció sin vida y con lesiones la tarde de este lunes. Su cuerpo fue localizado dentro de una casa en un condominio en la Guácima, en Alajuela.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la mujer fue preliminarmente identificada con el apellido López y fue un oficial de seguridad del condominio quien halló su cuerpo a eso del mediodía.

En apariencia, la mujer tenía golpes y quemaduras en su cuerpo. Agentes de la Policía Judicial levantaron el cuerpo e iniciaron las pesquisas del caso para esclarecer las circunstancias de la muerte.

Por este caso quedó detenido como sospechoso un hombre de apellido Smith, también estadounidense, quien se presume que sería la pareja sentimental de la víctima, aunque por el momento las autoridades también están indagando el vínculo.