Estados Unidos deporta a dos costarricenses con órdenes de captura internacional

Dos ciudadanos costarricenses con órdenes de captura internacional por diferentes causas penales fueron detenidos en Estados Unidos y posteriormente deportados a Costa Rica, tras un trabajo en conjunto entre la Oficina Central Nacional de Interpol San José, del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), y las autoridades estadounidenses.

Se trata de una mujer de apellido Medina, de 63 años, sospechosa de delitos relacionados con el uso de documentos falsos y robo simple, y un hombre de apellido Grijalba, de 54 años, requerido por homicidio culposo y lesiones culposas.

Según informó el OIJ, ambos fueron deportados a Costa Rica el viernes 23 de octubre y llegaron al aeropuerto después del mediodía. Allí fueron detenidos por agentes de Interpol y trasladados ante las autoridades judiciales que los requerían.

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