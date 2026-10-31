Estados Unidos deporta a dos costarricenses con órdenes de captura internacional

Mujer es investigada por apropiación de propiedades y dinero
Medina era requerida por hechos que habrían ocurrido en diciembre de 2016, cuando presuntamente participó junto con otras personas en la utilización de documentos falsos, como escrituras y poderes, para apropiarse de propiedades y retirar dinero de cuentas bancarias pertenecientes a un ciudadano estadounidense.
La mujer también contaba con una orden de captura internacional por un supuesto robo simple ocurrido en junio de 2014. Según la investigación, habría interceptado a una persona en la vía pública y le habría sustraído un teléfono celular.
Las diligencias de Interpol permitieron establecer que Medina se encontraba en Estados Unidos. Tras coordinar con las autoridades policiales y migratorias de ese país, fue detenida en febrero de 2026 en Hampton Bays, Nueva York.
De acuerdo con el OIJ, en ese momento la mujer quedó a disposición de las autoridades migratorias estadounidenses, pues aparentemente se encontraba en condición migratoria irregular.
Hombre era buscado por accidente de tránsito mortal
El segundo detenido, de apellido Grijalba, era requerido por homicidio culposo y lesiones culposas, relacionados con un accidente de tránsito ocurrido en abril de 2016.
Según la versión policial, el hombre conducía un vehículo en el cantón de Sarapiquí cuando presuntamente colisionó de frente contra una motocicleta en la que viajaban dos personas.
Uno de los ocupantes de la motocicleta falleció en el lugar, mientras que el otro fue trasladado a un centro médico.
Las investigaciones permitieron determinar que Grijalba había salido de Costa Rica y se encontraba en Estados Unidos.
Mediante la coordinación entre Interpol y las autoridades estadounidenses, fue detenido en Monticello, Indiana. Según el OIJ, también se encontraba aparentemente en condición migratoria irregular.
Posteriormente, ambos sospechosos fueron deportados a Costa Rica y puestos a disposición de las autoridades judiciales para continuar con los procesos correspondientes.