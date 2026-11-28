El empuje frío N.° 5 continuará alejándose de la región este domingo 29 de noviembre, lo que propiciará una disminución temporal en la intensidad de los vientos alisios y en los niveles de humedad relativa, según el pronóstico del Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Pese a estas condiciones, se mantendrán ráfagas ocasionales de viento que podrían alcanzar los 80 km/h de manera puntual en sectores montañosos del país.

El ingreso de humedad desde el mar Caribe favorecerá las precipitaciones en esa vertiente, principalmente durante la madrugada y la noche. Las lluvias más significativas se concentrarán cerca de las zonas costeras.

En el Valle Central, predominará el cielo parcialmente nublado, con ráfagas ocasionales durante la mañana y la noche. San José registrará una temperatura mínima de 18,8 °C y una máxima de 25,2 °C.

Para el Pacífico norte, se anticipará poca nubosidad durante buena parte del día, así como episodios de viento en sectores montañosos. Liberia tendrá una mínima de 20,9 °C y una máxima de 34,9 °C, la más elevada entre las ciudades incluidas en el pronóstico.

El Pacífico central experimentará condiciones de poca nubosidad durante las primeras horas del domingo, mientras que por la tarde y la noche prevalecerá el cielo parcialmente nublado. Quepos alcanzará una mínima de 23,4 °C y una máxima de 32,5 °C.

En el Pacífico sur, habrá posibilidad de aguaceros aislados durante la tarde, particularmente cerca de la frontera con Panamá. En Golfito, los termómetros oscilarán entre los 23,2 °C y los 32,5 °C.

Por su parte, el Caribe norte tendrá lluvias de intensidad variable durante la madrugada y la noche, así como precipitaciones dispersas en horas de la mañana. Guápiles registrará una mínima de 21,7 °C y una máxima de 27,4 °C.

Las condiciones lluviosas también estarán presentes en el Caribe Sur durante distintos momentos del día, con una tarde parcialmente nublada. En Limón, la temperatura mínima será de 22,9 °C y la máxima llegará a los 30 °C.

Finalmente, la zona norte presentará lloviznas ocasionales durante la madrugada y lluvias dispersas por la mañana. La nubosidad persistirá durante el resto de la jornada. Ciudad Quesada tendrá una mínima de 16,2 °C y una máxima de 27,1 °C.

Efemérides

Para este domingo, en San José, el sol saldrá a las 5:36 a. m. y se ocultará a las 5:13 p. m. La luna saldrá a las 10:38 p. m. y se pondrá a las 10:33 a. m. La fase lunar avanzará hacia cuarto menguante.