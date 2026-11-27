Costa Rica experimentará este viernes 27 de noviembre la mayor influencia del empuje frío N.° 5 de la temporada, que provocará fuertes vientos, lluvias y una disminución de las temperaturas diurnas en distintos sectores del territorio nacional.

Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), las ráfagas superarán los 100 km/h en el norte de Guanacaste y los 75 km/h en el Valle Central y la cordillera de Talamanca.

Las precipitaciones se presentarán a lo largo del día en la provincia de Limón, la zona norte y los sectores norte y este de la Gran Área Metropolitana (GAM), donde también disminuirán las temperaturas durante el día.

En el Valle Central, prevalecerán las condiciones ventosas, con lloviznas matutinas en las montañas y posibles lluvias vespertinas en los sectores norte y este. Por la noche, habrá nubosidad variable y fuertes ráfagas. San José registrará una temperatura mínima de 19,1 °C y una máxima de 23,5 °C.

El Pacífico norte tendrá una mañana soleada, acompañada de fuertes vientos. Durante la tarde aumentará parcialmente la nubosidad, con lloviznas en las cordilleras. Las ráfagas persistirán durante la noche. En Liberia, los termómetros oscilarán entre 22,4 °C y 33,9 °C.

Para el Pacífico central, se pronosticarán cielos despejados o con pocas nubes durante las primeras horas del día. En la tarde y la noche se presentarán lluvias aisladas en las montañas. Quepos alcanzará una mínima de 23,2 °C y una máxima de 32 °C.

En el Pacífico sur, predominarán las condiciones despejadas durante la mañana, mientras que la nubosidad parcial y las precipitaciones aisladas en sectores montañosos caracterizarán la segunda mitad del día. Golfito registrará temperaturas entre 23 °C y 31 °C.

Por su parte, el Caribe norte permanecerá entre parcial y totalmente nublado, con lluvias aisladas a lo largo de la jornada. En Guápiles, la temperatura mínima será de 22,8 °C y la máxima de 25,7 °C.

El Caribe Sur tendrá precipitaciones de intensidad variable durante la mañana. Para la tarde y la noche se anticiparán cielos nublados, lluvias y aguaceros. Limón registrará una mínima de 22,8 °C y una máxima de 28,1 °C.

En la zona norte, las lluvias aisladas de la madrugada darán paso a precipitaciones variables durante la mañana. Los aguaceros estarán presentes en horas de la tarde y la noche. Ciudad Quesada tendrá una temperatura mínima de 18 °C y una máxima de 23 °C.

De acuerdo con el IMN, los efectos del empuje frío sobre el territorio costarricense se mantendrán hasta el sábado 28 de noviembre.

Efemérides en San José