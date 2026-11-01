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Sucesos

El trabajo sexual que sostiene hogares y encuentra espacio en las pensiones: así opera este negocio en San José

La prostitución no está prohibida en Costa Rica, pero no existe una categoría comercial para ejercerla. Decenas de mujeres mantienen sus hogares con los ingresos que obtienen de esta actividad, incluso sin que sus familiares lo sepan

28/10/2026 FISCALIZACIÓN DE PROSTÍBULOS. Una mujer espera sentada en una banca dentro de una pensión en el centro de San José durante una intervención nocturna de las autoridades locales. La Policía Municipal ha intensificado estos operativos ante denuncias por venta de drogas, explotación sexual y uso ilegal de patentes de hospedaje en sectores conflictivos de la capital. Foto: Alonso Tenorio
28/10/2026 FISCALIZACIÓN DE PROSTÍBULOS. Una mujer espera sentada en una banca dentro de una pensión en el centro de San José durante una intervención nocturna de las autoridades locales. La Policía Municipal ha intensificado estos operativos ante denuncias por venta de drogas, explotación sexual y uso ilegal de patentes de hospedaje en sectores conflictivos de la capital. Foto: Alonso Tenorio Alonso Tenorio
Natalia Vargas

“Somos amas de casa”, “mis hijos dependen de esto”, reclaman dos trabajadoras sexuales desde el pasillo. A pocos metros, otra intenta tranquilizar a un cliente que salió de una de las habitaciones: “Tranquilo, su esposa no se va a dar cuenta”, le dijo.

“No me tomen fotos porque mi papá es pastor”, advierte una trabajadora más.

28/10/2026 FISCALIZACIÓN DE PROSTÍBULOS. Una mujer espera sentada en una banca dentro de una pensión en el centro de San José durante una intervención nocturna de las autoridades locales. La Policía Municipal ha intensificado estos operativos ante denuncias por venta de drogas, explotación sexual y uso ilegal de patentes de hospedaje en sectores conflictivos de la capital. Foto: Alonso Tenorio
La Policía Municipal intervino dos prostíbulos el 28 de octubre en la zona roja de San José. (Alonso Tenorio/La Nación)