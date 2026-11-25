Las temperaturas cálidas y la escasez de precipitaciones predominarán en Costa Rica este miércoles 25 de noviembre, según el pronóstico del Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

La estabilidad atmosférica y el bajo contenido de humedad favorecerán condiciones de poca nubosidad durante la mañana y las primeras horas de la tarde. Sin embargo, algunas regiones tendrán posibilidad de lluvias hacia el final de la jornada.

En el Valle Central, prevalecerán los cielos despejados o poco nublados durante la madrugada y la mañana. Por la tarde aumentará ligeramente la cobertura nubosa, mientras que en la noche disminuirá. San José registrará una mínima de 17,7 °C y una máxima de 27,2 °C.

El Pacífico norte tendrá ráfagas ocasionales de viento desde las primeras horas del día. Durante la tarde se presentarán vientos moderados en las partes altas, así como condiciones de poca a parcial nubosidad. Liberia alcanzará una temperatura mínima de 22,3 °C y una máxima de 35,9 °C, la más elevada entre las localidades incluidas en el pronóstico.

Para el Pacífico central se anticipará una madrugada con poca nubosidad, la cual aumentará de forma gradual durante la mañana. Los cielos permanecerán parcialmente nublados por la tarde y la noche. En Quepos, las temperaturas oscilarán entre los 22,3 °C y los 33 °C.

En contraste, el Pacífico sur presentará condiciones favorables para aguaceros puntuales de corta duración en sectores montañosos durante la tarde. La primera mitad del día transcurrirá con escasa cobertura nubosa. Golfito tendrá una mínima de 22,6 °C y una máxima de 33,3 °C.

En el Caribe norte dominarán los cielos de poco a parcialmente nublados durante el día. Al llegar la noche, podrían registrarse lluvias dispersas en las cercanías de la costa. Guápiles reportará temperaturas entre los 22,1 °C y los 31,1 °C.

Por su parte, el Caribe Sur tendrá poca nubosidad durante la mañana, mientras que en la tarde y la noche alternarán condiciones de cielos poco y parcialmente nublados. Limón registrará una mínima de 22,4 °C y una máxima de 30,8 °C.

La zona norte experimentará nubosidad parcial durante buena parte de la jornada, con una disminución de la cobertura nubosa en horas de la mañana. En Upala, los valores térmicos oscilarán entre los 22,9 °C y los 33,1 °C.

El IMN también anticipará vientos de intensidad moderada en el norte del territorio nacional, los cuales se intensificarán durante la noche. Asimismo, podrían ocurrir precipitaciones dispersas en regiones marítimas y cerca de la costa caribeña al finalizar el día.

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