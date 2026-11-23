El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) pronostica para este martes 24 de noviembre un día con temperaturas cálidas, pocas precipitaciones y vientos moderados en distintas regiones de Costa Rica. Las condiciones más ventosas se concentrarán en el Valle Central, las zonas montañosas y el Pacífico norte.

De acuerdo con el reporte meteorológico, la baja humedad en el ambiente favorecerá una atmósfera estable en buena parte del país. No obstante, durante la tarde podrían presentarse aguaceros de corta duración en las montañas del Pacífico sur.

El pronóstico también señala que las temperaturas máximas alcanzarán los 35,9 °C en Puntarenas y los 35,5 °C en Liberia. En contraste, Cartago registrará una mínima de 16 °C.

En el Valle Central, la madrugada y la mañana transcurrirán con cielos despejados y vientos moderados. Para la tarde se espera un aumento parcial de la nubosidad, mientras que durante la noche habrá pocas nubes. San José tendrá una temperatura mínima de 18,4 °C y una máxima de 26,8 °C.

Por su parte, el Pacífico norte experimentará condiciones despejadas durante la madrugada y la mañana, acompañadas de ráfagas ocasionales de viento. En la tarde y la noche predominará el cielo poco nublado, aunque continuarán las ráfagas. Liberia registrará una mínima de 22,8 °C y una máxima de 35,5 °C.

En el Pacífico central, el cielo permanecerá poco nublado durante las primeras horas del día. Posteriormente, la nubosidad aumentará de forma parcial y se mantendrá durante la noche. Quepos tendrá una temperatura mínima de 22,8 °C y una máxima de 32,5 °C.

Mientras tanto, el Pacífico sur presentará pocas nubes durante la madrugada y la mañana. Sin embargo, en horas de la tarde el cielo estará de parcial a mayormente nublado, con posibilidad de aguaceros de corta duración en las montañas. Para la noche se espera una disminución de la nubosidad. Golfito registrará una mínima de 23,2 °C y una máxima de 32,7 °C.

En el Caribe norte, la madrugada y la mañana estarán marcadas por cielos de parcial a mayormente nublados. Durante la tarde y la noche se prevén condiciones con pocas nubes a parcialmente nubladas. Guápiles tendrá una temperatura mínima de 23,1 °C y una máxima de 29,3 °C.

Para el Caribe Sur, el IMN anticipa nubosidad en las montañas durante la madrugada y la mañana. En la tarde y la noche se esperan cielos con pocas nubes a parcialmente nublados. Limón registrará una mínima de 23,5 °C y una máxima de 29,3 °C.

Finalmente, en la zona norte predominará la nubosidad de parcial a mayormente nublada durante la madrugada y la mañana. En horas de la tarde y la noche el cielo estará parcialmente nublado. Ciudad Quesada tendrá una temperatura mínima de 16,6 °C y una máxima de 28 °C.

En términos generales, el IMN prevé que los vientos moderados continuarán en las zonas montañosas, el Valle Central y el Pacífico norte. La humedad ambiental se mantendrá baja, lo que favorecerá condiciones estables y pocas precipitaciones en gran parte del territorio nacional.

Efemérides

Para este martes 24 de noviembre, en San José, el sol saldrá a las 5:34 a. m. y se ocultará a las 5:12 p. m.

La luna saldrá a las 5:21 p. m. y se pondrá a las 5:28 a. m. La fase lunar corresponderá a luna llena.