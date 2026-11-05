El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo este jueves 5 de noviembre a un hombre de apellido Cárdenas, de 30 años, como sospechoso del delito de tenencia y difusión de material de abuso sexual infantil. La captura ocurrió durante un allanamiento en Llanos de Santa Lucía, en Paraíso de Cartago.

La intervención estuvo a cargo de la Sección Especializada Contra el Cibercrimen, con la colaboración de agentes de las secciones de Asaltos y Robos, así como de la Delegación Regional de Cartago del OIJ.

Detienen a hombre de 30 años en Cartago como sospechoso de almacenar y difundir material de abuso sexual infantil

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