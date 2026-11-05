El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo este jueves 5 de noviembre a un hombre de apellido Cárdenas, de 30 años, como sospechoso del delito de tenencia y difusión de material de abuso sexual infantil. La captura ocurrió durante un allanamiento en Llanos de Santa Lucía, en Paraíso de Cartago.
La intervención estuvo a cargo de la Sección Especializada Contra el Cibercrimen, con la colaboración de agentes de las secciones de Asaltos y Robos, así como de la Delegación Regional de Cartago del OIJ.
Detienen a hombre de 30 años en Cartago como sospechoso de almacenar y difundir material de abuso sexual infantil
De acuerdo con la información suministrada por la Policía Judicial, la investigación inició en enero del 2025, después de que los agentes detectaron una presunta actividad relacionada con material de abuso sexual infantil en Internet.
Mediante herramientas de investigación, las autoridades determinaron que el sospechoso aparentemente almacenaba y difundía este contenido en diferentes plataformas digitales.
Durante el allanamiento, los agentes decomisaron tres teléfonos celulares y dos computadoras portátiles, además de otros elementos considerados importantes para la investigación.
El artículo 173 del Código Penal de Costa Rica establece penas de prisión de cinco a nueve años para quienes fabriquen, produzcan, reproduzcan, divulguen o utilicen imágenes, voces o datos personales relacionados con material pornográfico infantil, según las conductas contempladas en esa disposición.
La legislación considera material pornográfico infantil toda representación escrita, visual o auditiva de una persona menor de edad, incluida su imagen o voz alterada o modificada, vinculada con actividades sexuales explícitas, reales o simuladas.
La definición también comprende las representaciones de partes genitales de personas menores de edad con fines sexuales.
Tras su captura, Cárdenas quedó a las órdenes de la Fiscalía de Cartago, instancia encargada de determinar su situación jurídica.