Detenidos dos sospechosos de narcotráfico en torre de apartamentos de Sabana Norte

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en conjunto con la Fiscalía y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), detuvieron a dos sujetos durante un allanamiento en una torre de apartamentos en Sabana Norte, en San José.

La operación comenzó la noche del martes y se extendió hasta la madrugada de este miércoles 28 de octubre.

Según el OIJ, los sospechosos comenzaban a incursionar en el tráfico de drogas y también se dedicaban a los llamados tumbonazos, término utilizado en la jerga del narcotráfico para referirse al robo de cargamentos de droga a grupos rivales.

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