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Sucesos

Detenidos dos sospechosos de narcotráfico en torre de apartamentos de Sabana Norte

OIJ, Fiscalía y DEA detuvieron a hombres en Sabana Norte. Los agentes decomisaron cocaína, paquetes con droga falsa y un arma de fuego

Uno de los sospechosos detenidos durante el allanamiento del OIJ en una torre de apartamentos en Sabana Norte, San José, como parte de una investigación por presunto tráfico de drogas y robos de cargamentos a grupos rivales.
Uno de los sospechosos detenidos durante el allanamiento del OIJ en una torre de apartamentos en Sabana Norte, San José, como parte de una investigación por presunto tráfico de drogas y robos de cargamentos a grupos rivales. OIJ

Juan Fernando Lara Salas y Christian Montero

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en conjunto con la Fiscalía y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), detuvieron a dos sujetos durante un allanamiento en una torre de apartamentos en Sabana Norte, en San José.

La operación comenzó la noche del martes y se extendió hasta la madrugada de este miércoles 28 de octubre.

Según el OIJ, los sospechosos comenzaban a incursionar en el tráfico de drogas y también se dedicaban a los llamados tumbonazos, término utilizado en la jerga del narcotráfico para referirse al robo de cargamentos de droga a grupos rivales.