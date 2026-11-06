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Sucesos

¿Debería existir una categoría comercial para los prostíbulos en Costa Rica?

Las personas trabajadoras sexuales ofrecen sus servicios a toda hora en la capital, ya sea en las calles o en establecimientos comerciales que operan con patentes de hoteles, pensiones, entre otros. La actividad no se detiene, pero tampoco se regula

Prostitución San José
Las personas trabajadoras sexuales ofrecen servicios sexuales en pensiones, hoteles, salas de masajes, entre otros sitios. Alonso Tenorio
Natalia Vargas