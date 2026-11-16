Cruz Roja rescata a persona extraviada en zona montañosa del volcán Irazú

Una persona que se encontraba extraviada en una zona montañosa del volcán Irazú, en Cartago, fue localizada por la Cruz Roja Costarricense la noche del domingo 15 de noviembre.

La alerta ingresó a las 5:40 p. m., cuando se reportó que una persona se había perdido en ese sector, según informó la entidad la mañana de este lunes.

Ante la emergencia, la institución movilizó dos ambulancias de soporte básico y un vehículo de primera intervención en rescate. En total, 10 cruzrojistas participaron en las labores de búsqueda.

Después de aproximadamente tres horas de operativo, los socorristas consiguieron ubicar a la persona y trasladarla hasta un punto seguro.

Una vez en el sitio, fue valorada por los cruzrojistas y se determinó que no requería traslado a ningún centro médico.