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Sucesos

Cruz Roja rescata a persona extraviada en zona montañosa del volcán Irazú

Diez cruzrojistas participaron en búsqueda que se extendió durante tres horas

Diez cruzrojistas participaron durante tres horas en el operativo para localizar a una persona extraviada en una zona montañosa del volcán Irazú.
Diez cruzrojistas participaron durante tres horas en el operativo para localizar a una persona extraviada en una zona montañosa del volcán Irazú. Cruz Roja Costarricense
Juan Fernando Lara Salas