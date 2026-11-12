AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Sucesos

Cruz Roja halla cuerpo de hombre flotando en estero de Quepos

Persona de entre 30 y 35 años fue localizada sin vida en aguas del estero de Quepos: policía localizó cuerpo esta madrugada

En algunos sitios del estero, la profundidad promedio es de un metro.
El cuerpo del hombre fue localizado flotando en el estero ubicado en el centro de Quepos. (Imagen con fines ilustrativos) Mario Jiménez
Juan Fernando Lara Salas