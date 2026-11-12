Cruz Roja halla cuerpo de hombre flotando en estero de Quepos

La Cruz Roja Costarricense atendió la madrugada de este jueves el hallazgo del cuerpo de un hombre flotando en el estero de Quepos, en Puntarenas.

Esa institución detalló que la alerta ingresó a las 4:31 a. m. por parte de oficiales de la Policía.

De inmediato, una unidad básica de la Cruz Roja se desplazó al sitio y su personal confirmó que el hombre no presentaba signos vitales. Los cruzrojistas estimaron que tendría entre 30 y 35 años.

El cuerpo quedó bajo custodia policial para su posterior entrega al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), entidad que deberá realizar el levantamiento y las diligencias correspondientes para identificar a la víctima y determinar las circunstancias de su muerte.