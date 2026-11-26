La Cruz Roja Costarricense informó sobre la atención de cuatro pacientes tras el accidente de un camión que transportaba 600 cilindros de gas y un vehículo todoterreno en Páramo de Pérez Zeledón, sobre la ruta 2.

En el sector sur, los cruzrojistas valoraron a tres personas, quienes rechazaron el traslado a un centro médico.

Incendio Pérez Zeledón

Por otro lado, en el sector norte permanece un paciente en condición estable, bajo el cuidado del personal del Cuerpo de Bomberos, a la espera de la llegada de las unidades de la región de Cartago.

Como parte de las medidas de seguridad, Bomberos evacuó una vivienda cercana al lugar del incendio. Ninguno de sus ocupantes requirió valoración médica.

El accidente ocurrió a 500 metros de la vuelta de las Monjas, en dirección al cerro de la Muerte. Los reportes iniciales de Bomberos alertaron sobre cilindros de gas en llamas y otros con fugas.

Los equipos de emergencia permanecen en el sitio y coordinan las labores de atención.