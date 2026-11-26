Una emergencia moviliza a varias unidades del Cuerpo de Bomberos tras la colisión de un camión que transporta 600 cilindros de gas contra un vehículo todoterreno en Páramo de Pérez Zeledón, San José.

El accidente ocurrió a 500 metros del sector conocido como la vuelta de las Monjas, en dirección al cerro de la Muerte.

Según la actualización de Bomberos, algunos de los cilindros de gas licuado de petróleo (GLP) están en llamas, mientras que otros presentan fugas.

Camión con 600 cilindros de gas choca contra todoterreno y se incendia en Pérez Zeledón

La institución descartó la afectación de viviendas u otras estructuras.

Los primeros informes alertaron sobre personas heridas. Sin embargo, se desconoce la cantidad y su condición.

Debido a la magnitud del incendio, la institución también desplazó personal de la Unidad Operativa de Materiales Peligrosos, así como unidades adicionales de abastecimiento de agua y de apoyo.

De momento, Bomberos no confirma personas fallecidas debido a la complejidad de la escena y la intensidad del fuego.

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