AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Sucesos

Costa Rica tendrá un viernes de aguaceros y tormentas eléctricas: este es el pronóstico del IMN

Conozca cuáles regiones tendrán precipitaciones desde temprano y dónde se esperan los aguaceros más intensos

Neblina y lluvias reinaron en el primer día del 2025, las condiciones tenderán a una mejora esta semana, prevé el INM. Fotografía:
Las lluvias y la nubosidad predominarán este viernes en distintas regiones de Costa Rica. El IMN prevé aguaceros desde tempranas horas en el Pacífico y tormentas eléctricas durante la tarde en varios sectores del país. Rafael Pacheco Granados
Silvia Ureña Corrales