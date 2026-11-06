Costa Rica tendrá un viernes de aguaceros y tormentas eléctricas: este es el pronóstico del IMN

Las lluvias y tormentas eléctricas marcarán las condiciones del tiempo en distintas regiones de Costa Rica este viernes 6 de noviembre, debido a la influencia de un sistema de baja presión que se ubicará cerca de la costa del Pacífico de América Central.

Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), este fenómeno estará asociado a la zona de convergencia intertropical y favorecerá el ingreso constante de humedad y la formación de nubosidad en el sector marítimo cercano al territorio nacional.

El sistema influirá en las condiciones meteorológicas durante el viernes y el fin de semana. Las precipitaciones podrán comenzar desde las primeras horas del día a lo largo de la costa del Pacífico, principalmente en el Pacífico norte.

Durante la tarde, las lluvias se extenderán a diferentes sectores del país. En el Valle Central se pronosticarán aguaceros dispersos, mientras que en el Caribe y la zona norte las precipitaciones más intensas comenzarán en las montañas y avanzarán hacia las partes bajas. En algunas localidades, estas condiciones persistirán hasta las primeras horas de la noche.

En el Valle Central, la madrugada y la mañana transcurrirán con nubosidad variable. Para la tarde se esperan lluvias y aguaceros aislados, que podrían prolongarse hasta la noche. Además, existirá una alta probabilidad de formación de bancos de niebla durante ese periodo. San José tendrá una temperatura mínima de 18,8 °C y una máxima de 25,8 °C.

Por su parte, el Pacífico norte presentará nubosidad variable y posibilidad de lluvias cerca de la costa desde la madrugada. Las precipitaciones también podrán aparecer durante las primeras horas de la mañana. En la tarde y la noche predominará el cielo mayormente nublado, acompañado de lluvias dispersas. Liberia registrará una mínima de 20,5 °C y una máxima de 32,2 °C.

En el Pacífico central, las condiciones pasarán de nubosidad variable, entre total y parcial, durante la madrugada y la mañana, a cielos mayormente nublados por la tarde. Habrá posibilidad de lluvias costeras en la mañana y aguaceros aislados con tormenta eléctrica cerca de las montañas durante la tarde. Por la noche podrían presentarse precipitaciones en la costa. Quepos alcanzará una mínima de 22,7 °C y una máxima de 30,7 °C.

Para el Pacífico sur, el IMN anticipará un comportamiento similar, con nubosidad variable durante las primeras horas del día y posibilidad de lluvias en la costa durante la mañana. Los aguaceros aislados con tormenta eléctrica se concentrarán cerca de las montañas por la tarde, mientras que en la noche persistirá la posibilidad de lluvia costera. Golfito tendrá una mínima de 20 °C y una máxima de 30 °C.

En el Caribe norte, la nubosidad variará de parcial a total durante la madrugada y la mañana. Posteriormente, el cielo estará mayormente nublado y se desarrollarán aguaceros dispersos con tormenta eléctrica. Las lluvias continuarán durante las primeras horas de la noche. Guápiles registrará una temperatura mínima de 22,8 °C y una máxima de 28,4 °C.

Asimismo, el Caribe Sur tendrá nubosidad variable en la primera mitad del día. Durante la tarde se esperan aguaceros dispersos acompañados de tormenta eléctrica, con posibilidad de que las precipitaciones se extiendan hasta las primeras horas de la noche. En Limón, los termómetros marcarán una mínima de 23,4 °C y una máxima de 28,6 °C.

Finalmente, la zona norte presentará nubosidad variable de parcial a total durante la madrugada y la mañana. En horas de la tarde se pronostican lluvias con tormenta eléctrica en los sectores montañosos, mientras que durante la noche volverá a predominar la nubosidad variable. Ciudad Quesada registrará una mínima de 19 °C y una máxima de 26 °C.

El IMN señalará que las precipitaciones más intensas del Caribe y la zona norte se concentrarán durante la tarde, comenzarán en los sectores montañosos y se extenderán hacia las zonas bajas. Estas lluvias podrían continuar hasta las primeras horas de la noche.

Efemérides

Para este viernes 6 de noviembre, el IMN prevé que el Sol saldrá a las 5:27 a. m. y se ocultará a las 5:12 p. m. Por su parte, la Luna saldrá a las 3:11 a. m. y se pondrá a las 3:19 p. m. La fase lunar estará en transición hacia luna nueva.