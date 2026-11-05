IMN pronostica nubosidad y baja temperatura este fin de semana: un área de baja presión tiene potencial ciclónico

Una disminución en la temperatura y un incremento en la nubosidad predominarán en el Valle Central durante el fin de semana, como consecuencia de un área de baja presión ubicada en el océano Pacífico que presenta potencial ciclónico, informó el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

El fenómeno se sitúa frente a las costas del país y su influencia propiciará un ambiente más frío y cubierto en esa zona de la meseta central.

En el Pacífico norte, el sistema meteorológico ocasionará mayor presencia de bancos de neblina y nublados densos desde las primeras horas de la mañana durante el sábado y el domingo.

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