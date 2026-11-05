IMN pronostica nubosidad y baja temperatura este fin de semana: un área de baja presión tiene potencial ciclónico

Una disminución en la temperatura y un incremento en la nubosidad predominarán en el Valle Central durante el fin de semana, como consecuencia de un área de baja presión ubicada en el océano Pacífico que presenta potencial ciclónico, informó el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).
El fenómeno se sitúa frente a las costas del país y su influencia propiciará un ambiente más frío y cubierto en esa zona de la meseta central.
En el Pacífico norte, el sistema meteorológico ocasionará mayor presencia de bancos de neblina y nublados densos desde las primeras horas de la mañana durante el sábado y el domingo.
En los sectores montañosos del Caribe y de la zona norte habrá un repunte en la frecuencia de aguaceros en el transcurso del día.
Los modelos numéricos coinciden en que la perturbación podría presentar una mayor organización durante el fin de semana, a pesar de que mantiene una incertidumbre significativa sobre su evolución y ha mostrado poco desarrollo en días previos.
El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) estimó que el área de baja presión posee un 40% de probabilidad de evolucionar a depresión tropical dentro de las próximas 48 horas y un 60% en el plazo de los siguientes siete días.
El escenario previsto para los próximos días podría experimentar modificaciones conforme avance, por lo que el IMN recomendó consultar oportunamente las actualizaciones de los reportes oficiales del IMN.