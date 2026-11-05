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Sucesos

IMN pronostica nubosidad y baja temperatura este fin de semana: un área de baja presión tiene potencial ciclónico

El área de baja presión frente a la costa aumentará la cobertura nubosa y los bancos de neblina este fin de semana, según el reporte meteorológico

Un área de baja presión en el Pacífico causará más nubes, descenso térmico y aguaceros en zonas montañosas durante el fin de semana. Imagen con fines ilustrativos.
Un área de baja presión en el Pacífico causará más nubes, descenso térmico y aguaceros en zonas montañosas durante el fin de semana. Imagen con fines ilustrativos. Rafael Pacheco Granados
Marianela Arias Vilchez

Una disminución en la temperatura y un incremento en la nubosidad predominarán en el Valle Central durante el fin de semana, como consecuencia de un área de baja presión ubicada en el océano Pacífico que presenta potencial ciclónico, informó el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

El fenómeno se sitúa frente a las costas del país y su influencia propiciará un ambiente más frío y cubierto en esa zona de la meseta central.

En el Pacífico norte, el sistema meteorológico ocasionará mayor presencia de bancos de neblina y nublados densos desde las primeras horas de la mañana durante el sábado y el domingo.