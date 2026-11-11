Colisión múltiple entre tres vehículos mantiene cerrado el paso por la ruta 27 en Atenas

Una colisión múltiple entre dos vehículos pesados y uno liviano mantiene cerrado el tránsito en ambos sentidos sobre la ruta 27, en el sector de Escobal de Atenas, desde la madrugada de este miércoles.

El accidente fue reportado poco antes de las 5 a. m. y provocó largas filas de vehículos tanto en el sentido hacia Caldera como hacia San José.

Los tres automotores involucrados quedaron sobre la carretera, lo que obligó al cierre del paso en ambas direcciones y ocasionó una importante congestión vial.

La afectación alcanza a quienes se desplazan desde el Valle Central hacia el Pacífico y a los conductores que viajan en sentido contrario.

De momento, no se cuenta con información sobre personas heridas ni sobre las circunstancias en que ocurrió la colisión.

El incidente se localiza en cercanías del kilómetro 46. En ese punto, los conductores que se desplazan entre el Valle Central y el Pacífico cuentan con varias vías secundarias para esquivar el atasco.

Accidente km 46 . Sector Rio Concepción, ambos sentidos de la ruta, se recomienda utilizar rutas alternas. — Ruta 27 (@autopdelsol) November 11, 2026

La alternativa más habitual para el tránsito general es la Ruta Nacional 3, conocida como la carretera vieja entre Atenas y Orotina, la cual bordea la zona montañosa y permite reincorporarse más adelante sin pasar por el punto afectado.

Para los vehículos livianos que buscan trayectos más próximos, también figuran la Ruta Nacional 757 —en el sector de Pozón de Orotina— y la Ruta Nacional 707 junto con los caminos vecinales de San Pablo de Turrubares, aunque estas últimas vías rurales exigen precaución por sus tramos en lastre.

Cuando el cierre en Escobal obliga a desvíos de mayor alcance o involucra transporte de carga pesada, la Carretera Interamericana Norte (Ruta 1), a través del sector de Cambronero, se mantiene como el principal corredor de contingencia entre ambas regiones.