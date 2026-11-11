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Sucesos

Colisión múltiple entre tres vehículos mantiene cerrado el paso por la ruta 27 en Atenas

Accidente entre dos vehículos pesados y uno liviano bloquea ambos sentidos de la ruta 27, en Escobal de Atenas, desde la madrugada

La colisión entre dos vehículos pesados y uno liviano mantiene cerrado el tránsito en ambos sentidos de la ruta 27, en Escobal de Atenas.
La colisión entre dos vehículos pesados y uno liviano mantiene cerrado el tránsito en ambos sentidos de la ruta 27, en Escobal de Atenas. Chat ve
Juan Fernando Lara Salas