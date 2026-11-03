CNE declara alerta verde en todo Costa Rica por fuertes lluvias: estas son las zonas de mayor riesgo

Las condiciones del tiempo en Costa Rica estarán marcadas esta semana por un aumento de las lluvias, tormentas eléctricas y fuertes vientos. Ante este panorama, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) declaró alerta verde en todo el territorio nacional este martes 3 de noviembre.

La decisión responde a un pronóstico del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), que anticipa aguaceros frecuentes y de variable intensidad durante los próximos días. Las precipitaciones más importantes se concentrarán en el Pacífico central, Pacífico sur y la península de Nicoya.

Según el IMN, las condiciones lluviosas también afectarán el Valle Central y las zonas montañosas del país, donde se esperan aguaceros durante la semana.

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