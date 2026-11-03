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Sucesos

CNE declara alerta verde en todo Costa Rica por fuertes lluvias: estas son las zonas de mayor riesgo

El IMN prevé una semana de aguaceros y tormentas eléctricas. También advierte sobre oleaje elevado en el Pacífico, con olas de hasta 2,7 metros

Clima: lluvias intensas, fuerte aguacero
Las fuertes lluvias previstas para esta semana llevaron a la CNE a declarar alerta verde en todo Costa Rica. El Pacífico y el Valle Central figuran entre las zonas con mayor probabilidad de aguaceros. Rafael Pacheco Granados
Silvia Ureña Corrales

Las condiciones del tiempo en Costa Rica estarán marcadas esta semana por un aumento de las lluvias, tormentas eléctricas y fuertes vientos. Ante este panorama, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) declaró alerta verde en todo el territorio nacional este martes 3 de noviembre.

La decisión responde a un pronóstico del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), que anticipa aguaceros frecuentes y de variable intensidad durante los próximos días. Las precipitaciones más importantes se concentrarán en el Pacífico central, Pacífico sur y la península de Nicoya.

Según el IMN, las condiciones lluviosas también afectarán el Valle Central y las zonas montañosas del país, donde se esperan aguaceros durante la semana.