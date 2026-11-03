CNE declara alerta verde en todo Costa Rica por fuertes lluvias: estas son las zonas de mayor riesgo

Las condiciones del tiempo en Costa Rica estarán marcadas esta semana por unaumento de las lluvias, tormentas eléctricas y fuertes vientos. Ante este panorama, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) declaró alerta verde en todo el territorio nacional este martes 3 de noviembre.
La decisión responde a un pronóstico del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), que anticipa aguaceros frecuentes y de variable intensidad durante los próximos días. Las precipitaciones más importantes se concentrarán en el Pacífico central, Pacífico sur y la península de Nicoya.
Según el IMN, las condiciones lluviosas también afectarán el Valle Central y las zonas montañosas del país, donde se esperan aguaceros durante la semana.
¿Qué provoca el aumento de las lluvias en Costa Rica?
El IMN identificó varios fenómenos atmosféricos que favorecerán las precipitaciones entre el 2 y el 8 de noviembre.
Uno de ellos es la salida de la onda tropical N.° 52, que contribuye a la inestabilidad atmosférica sobre el territorio nacional. A este fenómeno se suma una vaguada en niveles altos de la atmósfera.
A partir de la mitad de la semana, el panorama estará condicionado por la presencia de bajas presiones cerca del sur de Centroamérica, asociadas con una mayor actividad de la zona de convergencia intertropical (ZCIT).
Esta zona corresponde a una franja de encuentro de vientos que favorece la formación de nubosidad y precipitaciones en las regiones tropicales.
CNE declara alerta verde en todo Costa Rica por fuertes lluvias
Oleaje de hasta 2,7 metros afectará las costas del Pacífico
Las lluvias no serán el único fenómeno que requerirá precaución durante los próximos días.
El Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (Cimar) de la Universidad de Costa Rica advirtió sobre oleaje elevado y vientos moderados en sectores del Pacífico.
Según sus proyecciones, las alturas significativas del oleaje oscilarán entre 1,4 y 2,2 metros, aunque algunas olas podrían alcanzar los 2,7 metros.
Las condiciones más intensas se distribuirán de la siguiente manera:
Miércoles 4 y jueves 5 de noviembre: Pacífico norte, golfo de Nicoya y Pacífico central.
Viernes 6 y sábado 7 de noviembre: Pacífico sur.
Ante este escenario, la CNE pidió especial precaución a las personas que realizan actividades marítimas, principalmente a quienes utilizan embarcaciones pequeñas de pesca y turismo.
CNE pide precaución en carreteras y zonas montañosas
La declaratoria de alerta verde implica un llamado a los comités municipales de emergencia y a las instituciones públicas para reforzar la vigilancia en los sectores de mayor riesgo.
La CNE solicitó prestar atención a los efectos de los vientos fuertes sobre techos, postes, tendido eléctrico, rótulos y árboles.
También recomendó extremar las medidas de seguridad en parques nacionales, rutas de montaña y otros sitios expuestos a condiciones meteorológicas adversas.
En el caso de los conductores, la institución advirtió sobre lluvias, niebla, caída de árboles y posibles deslizamientos, factores que pueden afectar la visibilidad y la seguridad en las carreteras.
La población que reside en comunidades vulnerables debe mantenerse informada mediante los reportes del IMN y atender las indicaciones de las autoridades nacionales, regionales y municipales.