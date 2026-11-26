Cuando los agentes judiciales allanaron el bar Dude’s, el 11 de febrero del 2025, no esperaban encontrar los cuerpos de los primos Carlos y Jorge Barboza en el sótano del establecimiento. Así lo relató el principal investigador del caso, el agente Andrés Loría Chacón, ante el Tribunal de Heredia, durante el juicio, la mañana de este jueves.

Durante el operativo, los investigadores revisaron cada uno de los aposentos del bar, como parte del procedimiento habitual, hasta llegar a un cuarto sin salida. Entonces se percataron de que estaban en el sótano, rodeados de escombros, bolsas, basura, cajas y botellas de cerveza a medio tomar, incluso, con vasos al lado.

Según las imágenes del sitio, mostradas durante el debate, los sospechosos también dejaron detrás baldes con el logotipo de una marca cervecera y colillas de cigarro.

Fosa en bar Dude´s (Cortesía/Cortesía)

Para ese momento, Carlos y Jorge llevaban cinco días desaparecidos y se conocía que habían ingresado la noche del 6 de febrero al bar Dude´s, pero nunca se les vio salir.

En ese mismo sótano, según relató Loría, uno de los elementos que llamó la atención de los agentes fue el hecho de que había, en el suelo, tierra que parecía haber sido removida recientemente. Fue en ese instante cuando, con picos y palas, vestidos con trajes blancos de protección, funcionarios judiciales especializados comenzaron a excavar.

Vasos y cervezas a medio consumir quedaron en la fosa del bar Dude's. (Cortesía/Cortesía)

En el sitio, entre la tierra, aparecieron colillas de cigarro y también un polvo blanco que sería químico de los extintores que, según la Fiscalía, los sospechosos rociaron sobre los cuerpos la noche del homicidio.

Los agentes excavaron hasta que apareció primero un pie y, posteriormente, la espalda de una de las víctimas. Entonces, continuaron sacando tierra hasta percatarse de que los sospechosos habían colocado a uno de los primos encima del otro. El agujero era bastante profundo.

Fosa en bar Dude´s (Cortesía/Cortesía)

Las imágenes presentadas ante el tribunal muestran que los cuerpos estaban cubiertos de tierra, pero, aun en esas condiciones, las múltiples heridas y golpes en sus cuerpos eran muy evidentes.

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Carlos Alberto tenía 66 heridas punzocortantes en el cuello, el abdomen, el dorso y la pelvis. Una de las lesiones en el cuello le provocó una laceración de la arteria carótida común derecha.

Su primo, Jorge Humberto, sufrió cuatro heridas punzocortantes en el cuello. Una de ellas le causó una laceración de la arteria carótida común izquierda, exanguinación y diversos traumatismos en la cabeza.

Imagen muestra el inicio de la excavación en el bar Dude's que permitió encontrar los cadáveres de los primos asesinados. (Cortesía/Cortesía)

En total, los primos recibieron 70 heridas con arma blanca que les provocaron la muerte en el sitio.

Según la Fiscalía, Jean Franco Segura Gómez, dueño del bar, habría sido quien asesinó a los primos, presuntamente con ayuda de otros imputados. Además, se le atribuye haber coordinado la excavación de la fosa en la que ocultaron los cuerpos, mientras los cadáveres permanecían escondidos en dos refrigeradores y el establecimiento continuaba operando con normalidad.

La fosa del bar Dude's estaba llena de desechos, cajas y anuncios en desuso de diversos productos. (Cortesía/Cortesía)

Imágenes de la excavación de la fosa en el bar Dude's, en Heredia. (Cortesía/Cortesía)

Imágenes de la excavación de la fosa en el bar Dude's, en Heredia. (Cortesía/Cortesía)

Se presume que, mientras cavaban la fosa para enterrar los cuerpos de los primos, el bar Dude's siguió operando con "normalidad". (Cortesía/Cortesía)

Imágenes de la excavación de la fosa en el bar Dude's, en Heredia. (Cortesía/Cortesía)

Imágenes de la excavación de la fosa en el bar Dude's, en Heredia. (Cortesía/Cortesía)

Imágenes de la excavación de la fosa en el bar Dude's, en Heredia. (Cortesía/Cortesía)