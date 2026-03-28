Cerro de la Muerte marcó 2,8 °C: estas fueron las zonas más frías de Costa Rica, con presencia del Valle Central

Datos del IMN ubican a Cerro de la Muerte como el punto más frío. El Valle Central concentra varios de los registros más bajos.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) reportó las temperaturas mínimas más bajas registradas la madrugada de este sábado 28 de marzo del 2026. Los datos evidenciaron que varias de las zonas más frías del país se ubicaron en el Valle Central, junto con sectores montañosos.

El punto más frío se registró en Cerro de la Muerte, en la región Pacífico Sur, con una temperatura mínima de 2,8 °C. Este sitio mantuvo su posición como uno de los más fríos del país debido a su altitud.

En el segundo lugar apareció el volcán Turrialba con 6,9 °C. Luego se ubicó el volcán Poás con 10 °C.

El listado continuó con estaciones del Valle Central, que concentraron la mayor cantidad de registros bajos. En Rancho Redondo de Goicoechea se reportaron 12,3 °C. En la estación de la UTN en Balsa de Atenas, la mínima fue de 12,9 °C.

También destacaron La Unión de Cartago, con 13,3 °C, y el Patio de Agua Coronado, con 13,9 °C.

Las siguientes posiciones incluyeron a Laguna Fraijanes, con 14,3 °C, y tanto Cerro Burío como Ochomogo de Cartago, ambos con 14,4 °C.

Estos datos reflejaron una madrugada fría en varias zonas urbanas y rurales del centro del país, además de sectores altos.

ESta es la lista completa de temperaturas mínimas reportadas por el IMN, según los datos preliminares de este sábado: