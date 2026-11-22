Una bebé de 2 años y una niña de 9 años resultaron heridas de bala en un ataque de dos gatilleros en Laurel de Corredores, la noche de este sábado 21 de noviembre, en el que dos hombres fallecieron en el sitio.

Los hechos ocurrieron en Naranjo de Laurel, en Corredores de Puntarenas, a eso de las 10:25 p. m.

Un hombre de apellido González, de 40 años, y otro de 47 años, de apellido Montes, se encontraban en la vía pública, a las afueras de un local comercial, cuando por motivos que se desconocen dos sujetos a bordo de una moto pasaron por el lugar y abrieron fuego.

“González recibió al menos siete impactos de bala en diferentes partes del cuerpo, mientras Montes recibió un impacto en la cabeza”, detalló el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Por su parte, la bebé de 2 años recibió un disparo en la escápula derecha, mientras la niña de 9 años recibió un impacto en el codo derecho.

Según el OIJ, González era el presunto objetivo del tiroteo, mientras que Montes, al igual que las niñas heridas, fueron víctimas colaterales.

Cuando los socorristas de la Cruz Roja llegaron el lugar, González y Montes fueron declarados sin vida, mientras que las dos menores de edad fueron trasladadas en condición crítica y urgente al Hospital de Ciudad Neily.

Porteriormente, la bebé de dos años fue trasladada al Hospital Nacional de Niños. Se deconoce su estado de salud actual.

Los sospechosos se dieron a la fuga. El caso se encuentra en investigación.