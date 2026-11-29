Una joven embarazada de 19 años resultó herida en la balacera que dejó a un hombre fallecido este sábado en barrio Condega, en Liberia, Guanacaste, confirmó este domingo el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La mujer, de apellido Torres, sufrió una herida de bala en el tórax y fue trasladada al hospital de Liberia.

El fallecido, de apellido Ugalde y de 26 años, presentaba heridas por arma de fuego en la cabeza y en el rostro.

Según la versión preliminar del OIJ, ambas víctimas se encontraban en una vivienda donde, aparentemente, se celebraba un baby shower.

Los sospechosos huyeron del lugar tras el ataque.

Los agentes judiciales de Liberia mantienen el caso en investigación para determinar el móvil del homicidio e identificar a los responsables.