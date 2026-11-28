Un hombre adulto falleció y una mujer resultó gravemente herida durante una balacera ocurrida la tarde de este sábado en Liberia, Guanacaste.

La Cruz Roja Costarricense informó de que atendió la emergencia a las 12:43 p. m. y encontró a un hombre adulto con heridas por arma de fuego en la cabeza.

Los cruzrojistas declararon al paciente sin signos vitales en el sitio.

Además, los socorristas atendieron a una mujer adulta que presentaba una herida de bala en el tórax. Debido a la gravedad de su condición, fue trasladada de urgencia a un centro médico.

Para atender el incidente, la Cruz Roja movilizó tres unidades de soporte básico.

Según información preliminar, sicarios habrían irrumpido en un baby shower y abierto fuego, aunque esto no ha podido ser confirmado por este diario.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que, de momento, atiende la escena.