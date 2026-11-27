La autorización judicial para que cinco hijos de Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, salgan temporalmente de prisión para asistir al funeral de su hermano generó cuestionamientos por parte de las autoridades de Justicia y Seguridad Pública, debido a los riesgos que, según estas instituciones, implica el traslado.

El permiso fue concedido por el Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica, sede Limón, para este viernes 27 de noviembre, entre las 7 a. m. y las 12 p.m., según confirmó una fuente judicial a La Nación.

La autorización, emitida por la jueza Yeimy Flores López, se concedió sin darle audiencia al Ministerio Público.

En conferencia de prensa este jueves, el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, cuestionó la resolución judicial y advirtió sobre los riesgos asociados con el traslado de cinco de los imputados recluidos en máxima seguridad.

Según el jerarca, estas personas profirieron amenazas de muerte contra la presidenta de la República, Laura Fernández; el ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, y el propio ministro de Justicia y Paz, cinco días antes de la resolución judicial.

Aguilar aseguró que su despacho comunicó a la jueza los riesgos asociados con el permiso. Sin embargo, según el ministro, la funcionaria judicial mantuvo su decisión y ordenó a la Policía Penitenciaria efectuar el traslado.

Autoridades de Justicia y Seguridad Pública, durante la conferencia de prensa de este jueves en Casa Presidencial. (Casa Presidencial/Screenshot video)

Autoridades advierten sobre riesgos en San Pedro de Montes de Oca

El funeral se realizará en San Pedro de Montes de Oca, donde las autoridades desplegarán un operativo de seguridad con participación de la Policía Penitenciaria, la Fuerza Pública y unidades especiales.

El ministro de Justicia y Paz señaló que será necesario destinar recursos policiales de otras zonas del país para atender la orden judicial.

Aguilar estimó que el dispositivo podría representar un gasto de cientos de millones de colones, aunque reconoció que todavía no dispone de una cifra concreta.

Por su parte, Raúl Rivera Bonilla, director general de la Fuerza Pública, pidió extremar las precauciones a quienes transiten por San Pedro de Montes de Oca este viernes.

Entre las preocupaciones expuestas por los funcionarios figura la posibilidad de enfrentamientos entre organizaciones criminales rivales, así como el riesgo de una eventual fuga.

Fiscalía solicita revocar el permiso

Ante una consulta de La Nación, la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial informó que desconocía la resolución judicial que autorizó la salida de los imputados.

El despacho interpuso un recurso de revocatoria para dejar sin efecto el permiso concedido.

El Ministerio Público solicitó mantener las condiciones actuales de custodia y sujeción de los imputados, es decir, la prisión preventiva.

Por su parte, el ministro de Justicia y Paz explicó que el Reglamento del Sistema Penitenciario Nacional contempla permisos para asistir a funerales de familiares. No obstante, indicó que estas solicitudes requieren una valoración técnica y de seguridad para determinar su procedencia.

Según Aguilar, en este caso, la defensa de los imputados presentó la solicitud directamente ante el Poder Judicial.

El martes 24 de noviembre, Kishner Joriel López Bryan, de 32 años, falleció por causas naturales en el Hospital Calderón Guardia, donde permaneció internado durante varios días.