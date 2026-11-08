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Sucesos

Autobús prendió en llamas en plena vía pública en Naranjo

Los hechos ocurrieron a las 12:38 p. m. de este domingo

Bus incendiado en Naranjo
El bus se incendió en Naranjo, Alajuela. Cuerpo de Bomberos
Natalia Vargas