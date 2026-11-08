Autobús prendió en llamas en plena vía pública en Naranjo

Un autobús prendió en llamas, la tarde de este domingo, en la ruta 141, al paso de San Juanillo de Naranjo, en Alajuela.

Bomberos de las estaciones de Naranjo y Zarcero atendieron el incidente a las 12:38 p. m., frente al restaurante el Mirador. Videos difundidos en redes sociales muestran el vehículo completamente envuelto en fuego y a algunas personas intentando apagar las llamas con extintores.

No se reportaron personas heridas y el autobús, de acuerdo con Bomberos, sufrió daños totales.