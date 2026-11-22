Dos personas adultas tuvieron que ser atendidas de emergencia y trasladadas a centros médicos, tras ser atropelladas por un vehículo liviano la tarde de este domingo en las inmediaciones del Parque de la Paz, en San Sebastián, San José.

El accidente ocurrió a la 1:15 p. m., frente a un local de Burger King, según informó la Cruz Roja Costarricense.

Una de las pacientes es una mujer de 61 años, quien fue trasladada en condición crítica al Hospital Calderón Guardia. La segunda persona fue llevada en condición amarilla al Hospital del Trauma. La Cruz Roja no precisó su edad ni sexo.

Para atender la emergencia, la institución movilizó dos unidades.