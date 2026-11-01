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Sucesos

Alerta por aparente explosión en cerro Conchudita movilizó a cuerpos de emergencia

Las autoridades recorrieron la zona de Cutris de San Carlos, donde la extracción ilegal de oro motivó operativos policiales

El Ministerio de Seguridad Pública detuvo a 11 personas durante una incursión al cerro Conchudita, en Cutris de San Carlos, como parte de las acciones de vigilancia contra la minería ilegal de oro que se realiza en el sitio de difícil acceso.
Una alerta por posible explosión movilizó a una unidad hacia cerro Conchudita, zona afectada por minería ilegal. No se localizaron personas heridas. Ministerio de Seguridad Pública
Silvia Ureña Corrales

Una alerta por una aparente explosión con personas heridas en el cerro Conchudita, en Cutris de San Carlos, provocó la movilización de una unidad de emergencia hacia la zona este fin de semana.

Tras recibir el reporte, el personal hizo un recorrido por el sector, pero no encontró personas heridas. Las autoridades informaron de que mantendrán la vigilancia en el lugar.

El cerro Conchudita es una zona afectada por la extracción ilegal de oro. En marzo de este año, un operativo de la Fuerza Pública culminó con la detención de 11 personas y el decomiso de materiales presuntamente destinados a esa actividad.