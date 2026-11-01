Una alerta por una aparente explosión con personas heridas en el cerro Conchudita, en Cutris de San Carlos, provocó la movilización de una unidad de emergencia hacia la zona este fin de semana.
Tras recibir el reporte, el personal hizo un recorrido por el sector, pero no encontró personas heridas. Las autoridades informaron de que mantendrán la vigilancia en el lugar.
El cerro Conchudita es una zona afectada por la extracción ilegal de oro. En marzo de este año, un operativo de la Fuerza Pública culminó con la detención de 11 personas y el decomiso de materiales presuntamente destinados a esa actividad.
Alerta por aparente explosión en cerro Conchudita movilizó a cuerpos de emergencia
Un reportaje de La Nación publicado el 10 de marzo documentó la devastación ambiental provocada por la minería ilegal en este sector, cuya situación fue descrita por una fuente policial como más grave que la de Crucitas.
El difícil acceso complica las intervenciones policiales. Para llegar al cerro se requieren caminatas de al menos tres horas desde El Carmen de Cutris o hasta siete horas desde Boca San Carlos, en Pital.
Según documentó este medio, los coligalleros utilizan radios de comunicación para detectar los movimientos de la policía y refugiarse en otros puntos de la montaña.