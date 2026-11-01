Alerta por aparente explosión en cerro Conchudita movilizó a cuerpos de emergencia

Una alerta por una aparente explosión con personas heridas en el cerro Conchudita, en Cutris de San Carlos, provocó la movilización de una unidad de emergencia hacia la zona este fin de semana.

Tras recibir el reporte, el personal hizo un recorrido por el sector, pero no encontró personas heridas. Las autoridades informaron de que mantendrán la vigilancia en el lugar.

El cerro Conchudita es una zona afectada por la extracción ilegal de oro. En marzo de este año, un operativo de la Fuerza Pública culminó con la detención de 11 personas y el decomiso de materiales presuntamente destinados a esa actividad.

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