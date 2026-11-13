Aguaceros y tormentas eléctricas afectarán regiones de Costa Rica este viernes en la tarde: IMN advierte sobre posible saturación de alcantarillados

Aguaceros intensos de corta duración y tormentas eléctricas afectarán distintas zonas del país durante la tarde de este viernes 13 de noviembre, informó el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Las lluvias ocurrirán en el Valle Central, así como en las montañas del Caribe y la zona norte. El fenómeno también podría extenderse hacia las llanuras de la zona norte y el Caribe norte.

IMN pronostica aguaceros de corta duración y tormentas eléctricas en regiones como el Valle Central este viernes. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En el Valle Central, las zonas montañosas y los sectores del este y noreste presentan la mayor probabilidad de tormentas. Condiciones similares sucederán en las montañas del Pacífico central y el Pacífico sur, así como, en menor medida, en la península de Nicoya y en el sureste del Pacífico norte.

El instituto estima acumulados de lluvia entre 20 mm y 40 mm en periodos de una a tres horas, con máximos de hasta 70 mm en el Valle Central, el Caribe y la zona norte. En el Pacífico, los montos oscilarán entre 20 mm y 40 mm, sin descartar cifras localizadas superiores.

¿Por qué va a llover?

El pronóstico responde a la debilidad de los vientos alisios, situación que permite el ingreso de brisas marinas y vientos del oeste hacia la vertiente del Pacífico desde las primeras horas de la mañana.

Estos factores, junto con las altas temperaturas registradas en varios sectores del país, favorecen el desarrollo de nubosidad en las cordilleras.

Ante estas condiciones, el IMN advierte sobre la posible saturación de quebradas y sistemas de alcantarillado en regiones urbanas, especialmente en el Valle Central.

Además, las nubes de tormenta podrían generar ráfagas de viento de hasta 80 km/h en casos aislados, con riesgo de caída de ramas de árboles y tendido eléctrico.

El IMN solicita precaución en sectores propensos a inundaciones y recomienda buscar refugio en sitios seguros ante la presencia de tormenta eléctrica o fuertes vientos.