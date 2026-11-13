AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Sucesos

Aguaceros y tormentas eléctricas afectarán regiones de Costa Rica este viernes en la tarde: IMN advierte sobre posible saturación de alcantarillados

Las precipitaciones ocurrirán en periodos de una a tres horas, según el aviso meteorológico

Lluvias Alajuela
Aguaceros de corta duración y tormentas eléctricas caerán esta tarde en varias zonas del territorio nacional, según el aviso meteorológico. Alonso Tenorio
Marianela Arias Vilchez