Adulto mayor de 78 años fallece atropellado cuando cruzaba calle en Orosi de Paraíso

Un adulto mayor de 78 años, identificado como Manuel Jiménez, falleció la tarde del domingo luego de ser atropellado por un vehículo mientras cruzaba una calle en Orosi de Paraíso, en Cartago.

La víctima fue identificada por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y, de acuerdo, con el reporte preliminar de la Policía Judicial, la alerta ingresó al Sistema de Emergencias 911 a eso de las 6:45 p. m.

La información recopilada inicialmente señala que Jiménez cruzaba la vía cuando, por razones que se investigan, fue impactado por un automóvil que transitaba en sentido norte-sur a alta velocidad.

Jiménez fue declarado sin signos vitales en el sitio del atropello a unos 200 metros del templo católico de Orosi.

Agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo y lo remitieron a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

El OIJ mantiene el caso en investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrió el atropello.