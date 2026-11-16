AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Sucesos

Adulto mayor de 78 años fallece atropellado cuando cruzaba calle en Orosi de Paraíso

Suceso ocurrió la noche del domingo cuando víctima fue impactada por un vehículo a alta velocidad, según el reporte preliminar del OIJ

El OIJ investiga las circunstancias en las que un adulto mayor de 78 años murió atropellado la tarde del domingo en Orosi de Paraíso, Cartago. Accidente habría ido a unos 200 metros del templo de la localidad (imagen con fines ilustrativos).
El OIJ investiga las circunstancias en las que un adulto mayor de 78 años murió atropellado la tarde del domingo en Orosi de Paraíso, Cartago. Accidente habría ido a unos 200 metros del templo de la localidad (imagen con fines ilustrativos). Alonso Tenorio
Juan Fernando Lara Salas