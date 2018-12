“Cuando hablamos de educación vial no solo hablamos de conductores, tenemos que educar al peatón”, dijo el socorrista, al acotar que no se explica porqué desde los años ochenta para acá los peatones cruzan a media cuadra, no respetan los semáforos, no caminan por el lado izquierdo de la vía y los padres llevan a sus niños al lado de la vía, en lugar de llevarlos por el lado interno.