Abogado del femicida de Nadia Peraza acude a la última instancia para intentar liberarlo

José Francisco Herrera, abogado de Jeremy Buzano Paisano, condenado por el femicidio de Nadia Peraza, presentó un recurso de casación ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia para solicitar la anulación de la sentencia que impuso a su cliente 78 años de prisión.

Esta es la última vía que tiene Herrera para intentar revertir la condena, pues el pasado 21 de octubre el Tribunal de Apelación de Alajuela rechazó un recurso que el abogado interpuso el 22 de abril de este año, en el que solicitaba la absolución de su cliente.

Jeremy Buzano Paisano fue condenado por el femicidio de Nadia Peraza. (Natalia Vargas/La Nación)

De acuerdo con Herrera, el Tribunal Penal de Heredia, que dictó la sentencia en marzo de este año e integrado por los jueces Hanzel Araya, Andrea Fonseca y Guillermo Arce, no fundamentó adecuadamente la condena contra Buzano.

“No existe una amalgama, una armonía entre la prueba que se trajo a estrados tanto pericial, documental, como testimonial con lo que se da o lo que se enfoca en la sentencia”, dijo el abogado.

Según el defensor, el Tribunal de Apelación tampoco analizó varias omisiones en la valoración de la prueba testimonial y documental. A su juicio, esa instancia desconoció y pasó por alto la falta de fundamentación que atribuye al Tribunal de Heredia.

Grupos feministas se manifestaron a las afueras de los Tribunales de Heredia tras la sentencia por el feminicidio de Nadia Peraza. (Natalia Vargas/La Nación)

El abogado añadió que las pruebas que llevaron a la condena son espurias y que, “a todas luces”, se rompió la cadena de custodia.

Por estos y otros motivos, Herrera solicitó en casación que se absuelva a Buzano de toda pena y responsabilidad o, en su defecto, que se anule la sentencia y se ordene la realización de un nuevo juicio con una integración diferente a la del tribunal que conoció el caso anteriormente.

La condena se conoció en marzo de este año. (Natalia Vargas/La Nación)

También pidió que se ordene la libertad inmediata de su defendido, pues, según alegó, tiene más de dos años de estar privado de libertad.

La condena contra Buzano contempla 35 años de prisión por el delito de femicidio, así como penas por 11 estafas informáticas bajo la modalidad de delito continuado y ocho delitos de suplantación de identidad en concurso material.

La pena total se fijó en 50 años de cárcel, el máximo permitido por la legislación costarricense.

Un crimen con ensañamiento

La fiscala adjunta de Heredia, Tatiana Chaves, afirmó tras conocer el fallo en marzo que la sentencia era importante, pues era una de las sanciones más altas que se había dictado en los últimos años en Costa Rica por casos de violencia de género.

El tribunal determinó que Buzano asesinó a Nadia entre la noche del 22 de febrero y la madrugada del 23 de febrero del 2024, en el apartamento que ella alquilaba en Bajo Los Molinos, en San Rafael de Heredia.

Posteriormente, desmembró su cuerpo. “La cortó en pedazos tan pequeños, del tamaño que pudieran ingresar en la boca de un tarro de mayonesa, tarros de Suavitel, galones de cloro, que terminaron siendo las urnas donde estaban descansando los restos de Nadia”, dijo entonces el juez Arce.

Nadia Peraza tenía 21 años cuando fue asesinada.

Nadia permaneció desaparecida durante tres meses, hasta que finalmente agentes judiciales encontraron sus restos dentro de una refrigeradora ubicada en el patio frontal de una vivienda en San Pablo de Heredia, en mayo de ese mismo año.

Las cámaras de seguridad captaron a Buzano cuando sacó esa misma refrigeradora de la casa de Bajo Los Molinos y la colocó en un camión. Desde allí la trasladó hasta la vivienda en San Pablo de Heredia, donde dejó el electrodoméstico en el patio, desconectado de la electricidad.

Durante el juicio, varios testigos relataron que del refrigerador salían malos olores y líquidos, pero nadie llegó a abrirlo.

Durante la lectura de la sentencia, el juez Arce cuestionó la crueldad con la que Buzano cometió el crimen. “¿Por qué esa maldad de cortarla, separar los huesos, cercenar la piel, los tejidos blandos en trozos pequeños, separar las partes de las manos, de los pies para que pudieran ingresar en tarros? (...) El por qué y el dónde, solo usted tiene la respuesta", agregó.