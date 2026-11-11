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Sucesos

Abogado del femicida de Nadia Peraza acude a la última instancia para intentar liberarlo

El Tribunal de Heredia condenó a Jeremy Buzano Paisano a 78 años de cárcel. El sujeto asesinó a la joven y posteriormente la desmembró.

Francisco Herrera, abogado defensor de Jeremy Buzano, fue el último en rendir conclusiones durante el femicidio de Nadia Peraza.
El abogado José Francisco Herrera acudió a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Foto: Natalia Vargas para LN
Natalia Vargas