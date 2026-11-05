2026 cerrará con pésimas noticias sobre muertes en carretera

Las cifras de fallecidos por accidentes de tránsito están lejos de disminuir en Costa Rica. Cuando faltan menos de dos meses para que termine el 2026, es prácticamente un hecho que se superarán los datos fatales del año anterior.

Según las estadísticas de la Policía de Tránsito, hasta el pasado 1.° de noviembre el país registraba 524 personas muertas, in situ, en choques, vuelcos o atropellos. Se trata de 37 víctimas menos con respecto a todo el 2025, cuando hubo 561 decesos.

Sin embargo, este año el promedio mensual de muertes en vías públicas es de 52, lo que hace prever que los números finales del 2026 podrían alcanzar las 628 fatalidades.

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