Vinos con historia: el valor de un viñedo de más de 90 años

Una botella de vino atesora mucho más que el clima de una cosecha: resguarda la memoria viva de un territorio y la paciencia de plantas que llevan casi un siglo hundiendo sus raíces en el mismo suelo. Esa complicidad entre tiempo y tierra define a Bodega Noemía, ubicada en Mainqué, en el Alto Valle de Río Negro, cuyos secretos fueron compartidos por su propietario, Hans Vinding-Diers, en su primera visita a Costa Rica, a inicios de noviembre.

Nacido en Sudáfrica, de nacionalidad danesa y criado entre los viñedos de Burdeos, Vinding-Diers creció inmerso en la cultura vitivinícola. Con apenas 15 años viajó a Australia para vinificar junto a Murray Tyrrell y, desde entonces, suma más de 50 vendimias en cuatro continentes, pasando por Francia, España, Portugal, Uruguay, Sudáfrica y la prestigiosa casa Argiano en Montalcino, Italia. En Argentina integró Bodega Humberto Canale y cofundó Bodega Chacra, donde permaneció hasta 2016.

Hans Vinding-Diers, enólogo y propietario de la bodega Noemía, cuyos vinos son distribuidos en Costa Rica por Alpiste.

Su travesía con Noemía comenzó en 1998, cuando descubrió junto a la productora italiana Noemí Marone Cinzano un antigüo viñedo de Malbec en Mainqué. Decidieron recuperarlo y erigir un referente indiscutible de la Patagonia. Tras 18 años de labor compartida, Hans y su familia asumieron la propiedad total de la bodega, consolidando un proyecto que en 2008 fue nombrado Winery of the Year por Wine & Spirits, mientras varias añadas de su vino insignia han alcanzado 97 puntos en reportes de Vinous y Tim Atkin, además de figurar en el Top 100 de Wine Spectator con su cosecha 2009.

Plantas irrepetibles que cuentan historias

El tesoro de Noemía radica en la edad y pureza de sus cepas. Los cuadros más longevos son de pie franco y selección masal, lo que garantiza que no provienen de clones de laboratorio: cada planta posee una genética singular y única que la bodega custodia con esmero.

Tres etiquetas expresan esta escalera generacional y ya se encuentran disponibles en Costa Rica:

Noemía: La etiqueta cumbre proviene de un viñedo prefiloxérico de apenas 1,5 hectáreas plantado en 1932. La finca se divide en cuatro parcelas que se vendimian y fermentan por separado en recipientes abiertos de roble francés hechos a medida, permitiendo que cada tipo de suelo imprima su propia voz antes del ensamblaje final.

J Alberto: Procede de cuatro hectáreas sembradas en 1955 donde conviven un 95 % de Malbec y un 5 % de Merlot. Cuenta con certificación orgánica, prescinde de fumigaciones y tratamientos sintéticos, y se nutre directamente del río Negro mediante riego por inundación hasta cuatro veces al año.

A Lisa: Se nutre de viñedos de unos 40 años pertenecientes a agricultores vecinos de Mainqué. Mediante acuerdos a largo plazo, el equipo agronómico de Noemía asume el cuidado anual de las plantas. Este esquema no solo dinamiza la economía local, sino que rescata viñas añosas que de otro modo habrían sido arrancadas para otros cultivos.

Intervención mínima en la estepa patagónica

En el Alto Valle de Río Negro, el cauce del río abre un oasis fértil en medio de la estepa árida. Allí, la bodega renuncia a la sobreextracción en favor de la sutileza, el balance y la pureza del terruño.

Esa búsqueda se traduce en una enología artesanal: cosecha manual, fermentaciones en madera abierta, cemento y acero inoxidable, e incluso el tradicional pisado de la uva o pigeage para sumergir suavemente el sombrero de pieles sin maltratar la fruta. En la crianza se utilizan barricas de 600 litros, renovando solo un 15 % cada año para que la madera acompañe con discreción y jamás enmascare el pulso del viñedo.

El paso de Vinding-Diers por el país dejó en claro que descorchar Noemía es, en última instancia, probar la historia viva de la Patagonia: un diálogo paciente donde el suelo, la edad de las parras y el respeto en bodega pesan tanto como el líquido que reposa en la copa.