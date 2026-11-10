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Sabores

Vinos con historia: el valor de un viñedo de más de 90 años

El enólogo Hans Vinding-Diers, distinguido en 2018 como Winemaker of the Year por el crítico Tim Atkin MW, visitó Costa Rica de la mano de Distribuidora Alpiste. Durante su paso por el país, compartió la filosofía de Bodega Noemía, el proyecto patagónico donde rescata cepas de Malbec cultivadas desde 1932.

Vinos de Noemía, de la Patagonia argentina.
Alpiste
Shirley Ugalde