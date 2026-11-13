Ostras a mil colones, más platos y nuevos formatos: la estrategia de Go Fish para reinventarse

Renovar una carta sin perder la identidad de un restaurante es uno de los retos de los negocios gastronómicos que buscan mantenerse vigentes.

Go Fish Seafood Company, cadena costarricense especializada en mariscos, enfrenta ese desafío con una actualización de su menú que incorpora más de 15 platos, mientras conserva algunas de las preparaciones que han caracterizado su propuesta durante 14 años.

La renovación amplía el repertorio y combina preparaciones de inspiración internacional con opciones de platos más casuales. Entre las novedades figuran el Fire Mustard Shrimp, camarones preparados con mostaza de Carolina Reaper; un risotto de osobuco y camarones con gremolata; carpaccio de pulpo y una torre de mariscos que reúne camarón, pulpo, atún y vegetales frescos, acompañados de salsa negra, en una combinación de influencias mexicanas y asiáticas.

La carta también incorpora cruces de sabores mexicanos, peruanos y costarricenses. Un ejemplo es la tostada de atún con aguacate, salsa negra y cebolla crocante. A estas alternativas se suman preparaciones surf & turf, que combinan productos del mar con carnes, así como cortes de res y cerdo.

Otra de las incorporaciones utiliza la salsa Sweet Berry BBQ de WildFarm, marca vinculada al futbolista costarricense Kendall Waston. Con estas propuestas, el restaurante amplía su oferta más allá de los mariscos tradicionales y explora combinaciones entre ingredientes y estilos de distintas cocinas.

Conservar los clásicos y abrir espacio a nuevas propuestas

La actualización no supone dejar atrás los platos que han acompañado al restaurante desde sus inicios. El Ceviche Doble Impacto, el Trío del Mar, el atún sellado y el pulpo a la parrilla se mantienen en el menú.

Esta decisión permite introducir novedades sin sustituir las preparaciones que forman parte de la identidad del negocio. Para un restaurante con más de una década de operación, mantener ese equilibrio entre continuidad y renovación es parte de la estrategia para atender tanto a sus clientes habituales como a quienes buscan probar algo diferente.

Un negocio que sale de sus locales

La renovación gastronómica es solo una parte de los cambios. Go Fish también ha ampliado sus servicios para llevar su cocina a otros espacios y ocasiones de consumo.

A través de su oferta de catering, food truck y experiencias privadas, el restaurante atiende celebraciones familiares y eventos corporativos. Entre las modalidades disponibles figuran los servicios de chef privado, las cenas de maridaje y las propuestas gastronómicas personalizadas.

Esta diversificación amplía las posibilidades de negocio más allá de la atención en mesa y permite ofrecer sus preparaciones en hogares, reuniones y actividades especiales.

Otra iniciativa es la promoción de ostras a ₡1.000 por unidad, disponible los lunes y martes. Según la empresa, la respuesta del público ha sido positiva y la promoción se mantendrá durante el resto de 2026.

Chef Alberto Cubero

“La gastronomía no puede quedarse quieta. Nuestros clientes evolucionan y nosotros tenemos que evolucionar con ellos. Respetamos profundamente nuestros platos icónicos, pero nunca vamos a dejar de crear, sorprender y buscar nuevas experiencias. Esa capacidad de reinventarnos es lo que nos ha permitido mantenernos vigentes durante 14 años”, comentó Alberto Cubero, chef y líder de Go Fish Seafood Company.

Actualmente, la cadena cuenta con tres restaurantes: Guayabos de Curridabat, Distrito 4 en Escazú y City Place en Santa Ana. Su estrategia reúne así tres líneas de trabajo: actualizar la propuesta culinaria, conservar los platos que identifican al restaurante y ampliar los canales para llevar su cocina a nuevos espacios, demostrando que la innovación es la mejor manera de enfrentar los cambios de la industria gastronómica.