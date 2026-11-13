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Sabores

Ostras a mil colones, más platos y nuevos formatos: la estrategia de Go Fish para reinventarse

La cadena apuesta por nuevos sabores sin abandonar sus recetas clásicas, al mismo tiempo que explora con catering, food truck y experiencias gastronómicas privadas.

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Shirley Ugalde