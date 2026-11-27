Las vacaciones de fin de año están cada vez más cerca. Pero, entre el trabajo, las responsabilidades familiares y los pendientes que se acumulan en diciembre, puede que todavía falten varias semanas para disfrutar de unos días de descanso.

Mientras tanto, el calendario ofrece una oportunidad: el próximo martes 1.° de diciembre es feriado por el Día de la Abolición del Ejército, ¡es el penúltimo feriado del año, por lo tanto hay que rendirlo! Es cierto que, al caer martes, no todas las personas podrán convertirlo en un fin de semana largo. Sin embargo, eso no significa que haya que quedarse en casa.

Salir temprano, cambiar el paisaje, caminar por la arena, sentir la brisa y escuchar las olas puede ser justo la pausa que hace falta antes de entrar de lleno en el ajetreo de diciembre. No se necesita una semana de vacaciones: una escapada de un día permite desconectarse de la rutina y regresar a casa con más energía.

El Pacífico central, a pocas horas

Para quienes salen desde San José y otros puntos del Valle Central, el Pacífico central reúne varias posibilidades. Puntarenas, por ejemplo, conserva el atractivo de una visita clásica: caminar por el Paseo de los Turistas, disfrutar de una comida frente al mar y pasar un rato en la playa. También está Playa Doña Ana, en el cantón de Esparza, una alternativa para quienes buscan un espacio recreativo cerca de la capital.

Otra posibilidad es dirigirse hacia el sector de Garabito. Playa Herradura ofrece una bahía de oleaje generalmente más suave, mientras que Jacó combina playa, restaurantes y servicios en una zona donde es posible pasar el día sin tener que desplazarse demasiado entre un lugar y otro.

Unos minutos más al sur se encuentra Playa Hermosa, conocida por sus olas y por ser un punto frecuentado por surfistas. En este caso, conviene tener presente que sus condiciones de oleaje no son las mismas que las de una playa de aguas tranquilas, por lo que es importante respetar las indicaciones de seguridad y evitar ingresar al mar si las condiciones no lo permiten.

La elección dependerá del tipo de paseo que tenga en mente: caminar junto al mar, disfrutar de un almuerzo, pasar varias horas bajo la sombra o simplemente contemplar el paisaje. Lo importante es tomar en cuenta el tiempo de traslado, salir con suficiente anticipación y revisar las condiciones del clima y del mar antes de emprender el viaje.

Una opción para pasar el día

Si prefiere contar con un espacio donde descansar, utilizar una piscina y tener servicios de restaurante cerca, algunos hoteles ofrecen pases de un día (day pass), sin necesidad de reservar una habitación.

El hotel Fuego del Sol, en playa Hermosa, Jacó, ofrece la modalidad de pase del día, para disfrutar sus instalaciones.

En Playa Hermosa de Jacó, por ejemplo, el Hotel Fuego del Sol dispone de esta modalidad, que permite utilizar la piscina y las áreas de descanso junto al mar. El establecimiento también cuenta con restaurante y ofrece hospedaje para quienes decidan extender la visita. Además, admite un perro de hasta 9 kg por reserva, con un cargo adicional de $10 más impuestos por noche.

Es una alternativa para considerar dentro de las opciones de la zona, especialmente para quienes desean pasar el día en un lugar con instalaciones y servicios disponibles.

A veces, el descanso se posterga porque parece que solo vale la pena viajar cuando se dispone de varios días. Pero no siempre hace falta ir lejos ni esperar a que lleguen las vacaciones para hacer una pausa.

Para más detalles sobre el pase del día y el costo de habitaciones, puede consultar directamente con el hotel Fuego del Sol: 4000-0725 | WhatsApp: 8584-7844.

Este feriado puede ser una buena oportunidad para dejar por un rato las obligaciones, cambiar el ruido de la ciudad por el sonido del mar y regresar con otra energía para terminar el año.