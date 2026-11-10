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Revista Perfil

Universidad LCI VERITAS llevará a escena una reflexión sobre identidad centroamericana, moda e innovación en Manifiesto Somos 2026

La pasarela reunirá 10 proyectos de graduación y una colección especial desarrollada por 13 egresados, además de abrir espacios para marcas y empresas interesadas en vincularse con la industria creativa nacional.

Universidad LCI VERITAS
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Shirley Ugalde