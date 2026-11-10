Universidad LCI VERITAS llevará a escena una reflexión sobre identidad centroamericana, moda e innovación en Manifiesto Somos 2026

La Universidad LCI VERITAS, a través de su Programa Internacional de Diseño de Moda y con la producción de The One Agencia, realizará el próximo 8 de diciembre la edición 2026 de la pasarela Manifiesto Somos: El Origen del Código, un encuentro que propone explorar la moda como una herramienta de identidad, pensamiento estratégico y diálogo cultural. Este año se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de Costa Rica.

La actividad reunirá a estudiantes, egresados, representantes de la industria creativa, empresarios, academia y medios de comunicación en una jornada diseñada para mostrar el potencial del diseño como motor de innovación y desarrollo productivo.

La edición de este año marca una evolución conceptual de la plataforma. Luego de abordar la corporalidad y la estructura tangible del soma en 2025, la propuesta se traslada hacia el concepto de codex, entendiendo la vestimenta como un sistema de códigos capaz de interpretar la memoria colectiva y proyectarla hacia nuevos contextos contemporáneos.

Como parte de la programación, 13 egresados presentarán una colección especial inspirada en la identidad centroamericana y la gráfica popular vernácula, mediante propuestas desarrolladas con investigación visual, exploración cromática y nuevas tecnologías de producción textil.

La iniciativa cuenta con el respaldo de empresas y organizaciones como Epson, La Ópera, Asoingraf e Impacto Visual, entre otros aliados del sector.

La pasarela principal también exhibirá 10 proyectos de graduación enfocados en investigación, experimentación material, sostenibilidad e innovación aplicada al diseño de moda. Cada propuesta busca responder a desafíos contemporáneos mediante procesos creativos con estándares internacionales.

“Concebimos la pasarela no como un espectáculo efímero, sino como una declaración de principios: un espacio donde el pensamiento de diseño se traduce en soluciones tangibles, discursos visuales sólidos y propuestas de alto impacto cultural y productivo”, señala Martin Rodríguez Montoya, director del Programa Internacional en Diseño de Moda de la Universidad LCI VERITAS.

Además de la exhibición académica, Manifiesto Somos 2026 contará con un Pop- Up Store inmersivo y espacios de activación para empresas interesadas en acercarse a una audiencia conformada por líderes de opinión, representantes de la industria creativa, empresarios y tomadores de decisión. Se esperan más de 600 asistentes.

La actividad se realizará el martes 8 de diciembre, en el Centro de Convenciones de Costa Rica y forma parte del compromiso de la Universidad LCI VERITAS por fortalecer los vínculos entre academia, industria y creatividad, promoviendo espacios donde el diseño dialogue con los retos culturales, sociales y productivos de la región.