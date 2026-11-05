La campaña “Hablar te quita un peso de encima” recibió un premio ASPID LATAM 2026

Adium y la agencia Upgrade Comunicación LATAM fueron reconocidos en los Premios ASPID LATAM 2026 por la campaña regional de concientización sobre obesidad “Hablar te quita un peso de encima”. La iniciativa, que se lanzó en Costa Rica, junto a otros países de la región, fue distinguida en la categoría Publicidad Exterior (Outdoor) por su propuesta creativa que busca transformar la conversación sobre obesidad y sobrepeso, y alentar a las personas a buscar orientación médica.

El reconocimiento se entregó en Ciudad de México durante la 30.ª edición de los Premios ASPID, certamen de referencia en creatividad y comunicación del sector de la salud y farmacéutico iberoamericano. Creados en 1996, estos premios distinguen trabajos de farmacéuticas, agencias y empresas del sector salud, evaluados por un jurado internacional especializado en creatividad, innovación, estrategia e impacto.

La obesidad es una enfermedad crónica, compleja y multifactorial que afecta a millones de personas en América Latina. Sin embargo, los prejuicios, la discriminación y los estigmas asociados al peso continúan representando barreras para quienes necesitan información y atención profesional.

A partir de esta realidad, Adium junto a la agencia Upgrade Comunicación LATAM desarrollaron “Hablar te quita un peso de encima”, una campaña que propone abordar la obesidad desde una perspectiva empática, sin juicios ni soluciones simplistas, y promover conversaciones informadas con profesionales de la salud como primer paso hacia un abordaje integral basado en evidencia científica.

El concepto creativo partió de una experiencia compartida por muchas personas que viven con obesidad: la dificultad de hablar sobre su condición, incluso en el ámbito de la consulta médica, por temor a ser juzgadas.

“Este reconocimiento nos impulsa a seguir transformando la conversación sobre la obesidad en Latinoamérica y entenderla como una enfermedad crónica y compleja. Desde Adium creemos que la comunicación tiene un rol fundamental para ampliar el conocimiento sobre la enfermedad y generar conversaciones informadas con los profesionales de la salud”, señaló Lucila Brandt, gerente corporativa de Comunicación de Adium Latinoamérica.

Entre octubre de 2025 y octubre de 2026, la campaña se desplegó en República Dominicana, Perú, Chile, Ecuador, Uruguay, Panamá y Costa Rica, a partir de una plataforma creativa común adaptada a las particularidades de cada mercado.

La estrategia integró publicidad exterior impresa y digital, contenidos audiovisuales, redes sociales, la plataforma digital hablartequitaunpeso y acciones de relaciones públicas. Se realizaron relacionamientos con medios, talleres para periodistas, preparación de voceros y desarrollo de contenidos educativos, con el propósito de contribuir a una conversación pública más informada y respaldada por la ciencia.

“Este premio pone en valor una forma de trabajar que combina estrategia, creatividad y conocimiento de las realidades locales para desarrollar campañas y acciones de alcance regional. Junto a Adium logramos construir una idea común, capaz de conectar con las personas en distintos mercados y adaptarse a sus particularidades”, destacó Cecilia Córdoba, socia directora de Upgrade Comunicación LATAM.

La publicidad exterior tuvo un papel central en la campaña “Hablar te quita un peso de encima”, llevando el mensaje a calles, avenidas, aeropuertos, farmacias y otros espacios de circulación cotidiana, especialmente en Panamá, Perú, Ecuador y Uruguay.

En cuanto a resultados, en su lanzamiento en medios digitales la iniciativa alcanzó más de 10 millones de visualizaciones. Generó más de 150 publicaciones periodísticas y millones de impactos a partir de su ejecución de publicidad exterior.

El reconocimiento de los Premios ASPID destaca una iniciativa que combinó creatividad, conocimiento del contexto y capacidad de ejecución en distintos mercados para abordar uno de los desafíos de salud pública más relevantes de América Latina.