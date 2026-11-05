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Revista Perfil

La campaña “Hablar te quita un peso de encima” recibió un premio ASPID LATAM 2026

La campaña fue reconocida por llevar al espacio público un mensaje para romper estigmas acerca de la obesidad y promover la consulta con profesionales de la salud.

Upgrade gana premio por campaña
UpGrade
Shirley Ugalde

Adium y la agencia Upgrade Comunicación LATAM fueron reconocidos en los Premios ASPID LATAM 2026 por la campaña regional de concientización sobre obesidad “Hablar te quita un peso de encima”. La iniciativa, que se lanzó en Costa Rica, junto a otros países de la región, fue distinguida en la categoría Publicidad Exterior (Outdoor) por su propuesta creativa que busca transformar la conversación sobre obesidad y sobrepeso, y alentar a las personas a buscar orientación médica.

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El reconocimiento se entregó en Ciudad de México durante la 30.ª edición de los Premios ASPID, certamen de referencia en creatividad y comunicación del sector de la salud y farmacéutico iberoamericano. Creados en 1996, estos premios distinguen trabajos de farmacéuticas, agencias y empresas del sector salud, evaluados por un jurado internacional especializado en creatividad, innovación, estrategia e impacto.