Este año Santa recoge regalos: una ruta para llevar ilusión a niños esta Navidad

La Navidad también se construye con pequeños gestos. Un juguete nuevo, elegido con cariño y pensado para alguien más, puede convertirse en uno de esos recuerdos de infancia que permanecen para siempre. Este año, usted puede ayudar a que un niño viva la ilusión de abrir un regalo en Nochebuena.

Esa es la invitación de Portafolio Inmobiliario con su campaña Trineo Solidario, una iniciativa que busca recolectar juguetes nuevos para niños y niñas de 0 a 12 años vinculados a SIFAIS, en La Carpio, y a la fundación Lifting Hands, en Los Anonos.

La propuesta tiene una particularidad: Santa no esperará a que los regalos lleguen hasta él, sino que saldrá a buscarlos. Su trineo recorrerá diferentes comunidades cercanas a los proyectos de Portafolio Inmobiliario para facilitar las donaciones y acercar esta iniciativa a más personas.

La ruta comenzará del 17 al 20 de noviembre en los alrededores de Lincoln Plaza, en Moravia; continuará del 24 al 27 de noviembre por la zona de Aleste, en Curridabat; del 1.° al 4 de diciembre visitará los alrededores de Torre Universal, La Sabana y San José centro, y del 8 al 11 de diciembre llegará a comunidades de Escazú y Lindora.

Si desea coordinar la recolección en su comunidad o domicilio durante esos recorridos, puede completar el formulario disponible en las redes sociales oficiales de los proyectos.

También podrá llevar su donación a los puntos de recepción habilitados en Lincoln Plaza, Aleste, Plaza Tempo, Terrazas Lindora, Escazú Village y Avenida Escazú, desde la inauguración navideña de cada espacio y hasta el 15 de diciembre. Las sucursales de Banco Promerica ubicadas en estos proyectos también recibirán juguetes.

¿Qué puede regalar? Muñecas, carritos, juegos de mesa y juguetes didácticos son algunas de las opciones. Todos deben ser nuevos y entregarse sin envolver, para facilitar su clasificación y distribución. No se recibirán juguetes bélicos ni con objetos punzocortantes.

La Navidad también se vive en familia

Mientras el Trineo Solidario recoge donaciones, ocho proyectos de Portafolio Inmobiliario se preparan para recibir la temporada con actividades para compartir y disfrutar.

La Ruta de Santa 2026 ofrecerá, hasta el 27 de diciembre, conciertos, espectáculos artísticos, talleres infantiles, ferias de emprendimientos, encuentros con Santa y los tradicionales encendidos de árboles navideños. La mayoría de las actividades serán gratuitas y abiertas al público.

Las celebraciones comenzarán el 14 de noviembre en Lincoln Plaza y continuarán durante las siguientes semanas en Terrazas Lindora, Aleste, Torre Universal, Plaza Tempo, Escazú Village, C3 Cariari Corporate Center y Avenida Escazú.

Entre las propuestas habrá cine navideño al aire libre y ferias de emprendimientos en Aleste; espectáculos musicales en Terrazas Lindora y Escazú Village, y talleres creativos, como la elaboración de casitas de jengibre y cerámica, en Plaza Tempo.

La programación completa se puede consultar en las redes sociales de cada proyecto.

Esta Navidad, además de disfrutar de las luces, la música y los encuentros familiares, hay una invitación especial: reservar un espacio en sus compras para elegir un juguete que hará feliz a un niño. Porque la ilusión de recibir un regalo también puede comenzar con el gesto de alguien que decidió compartir.