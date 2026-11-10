AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Revista Perfil

Este año Santa recoge regalos: una ruta para llevar ilusión a niños esta Navidad

El Trineo Solidario recorrerá distintos barrios para recoger juguetes. Usted puede coordinar una visita de Santa a su casa y convertirse en parte de esta iniciativa.

Ruta de Santa en Portafolio Inmobiliario
Portafolio Inmobiliario
Shirley Ugalde