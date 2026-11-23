Aunque aconteció en Europa, la Primera Guerra Mundial se vivió en Costa Rica. Este conflicto, sucedido entre 1914-1918, tuvo alcances globales no solo en el comercio y la política, sino en cómo cambió la forma de imaginar el mundo.

El historiador Dennis Arias estudia cómo este enfrentamiento tuvo impacto en nuestro país a través de la literatura en su nuevo libro La crepitante hoguera. Este compila una serie de relatos, poemas, plegarias y novelas que reportaron, visualizaron, y discutieron la Gran Guerra, como también se le conoce a este evento histórico.

Hasta ahora dispersos y desconocidos, estos textos permiten observar cómo muchos escritores e intelectuales costarricenses buscaron, a través de variadas creaciones literarias, comprender la incertidumbre y el horror de la contienda bélica.

La Gran Guerra inicia gracias al asesinado del archiduque austrohúngaro Francisco Fernando, lo cual despertó viejas rivalidades y fervores expansionistas entre las naciones europeas. Esta se vio marcada por la utilización de nuevas tecnologías y por una gran devastación en muchos ámbitos, dando inicio a lo que el historiador británico Eric Hobsbawm ha llamado “la época de la guerra total”. Se calcula que murieron 10 millones de personas, y otras 20 millones resultaron heridas.

En La crepitante hoguera es posible palpar cómo la destrucción y la culpa existencial de un continente motivó la creación de literatura en un país a miles de kilómetros de distancia.

El libro, La crepitante hoguera, se puede conseguir en la Librería UCR. También se encuentra para descarga gratuita en el sitio web. (Dennis Arias Mora/Editorial UCR)

De lo global a lo local

La Primera Guerra Mundial evidenció, quizás por primera ocasión, que el mundo está interconectado. Esta pugna tuvo repercusiones globales, trayéndose abajo viejos imperios como el zarista o el otomano, o auspiciando el ascenso de Estados Unidos como nueva potencia.

En Costa Rica, como apunta Dennis Arias, el conflicto desencadenó una crisis fiscal que llevó a la administración de Alfredo González Flores (1914-1917) a realizar una serie de reformas tributarias y bancarias. Estas propiciarían un golpe de Estado perpetrado por Federico Tinoco y sus asociados.

La Gran Guerra, además, fue un evento mediático global. A través de cobertura periodística, se podían seguir los detalles y desenlaces de los combates. La radio y el periódico se convirtieron en ventanas a victorias y a derrotas, pero igualmente al suplicio y a la angustia de las trincheras.

Así, los conflictos militares dejaron de verse exclusivamente a través de la perspectiva de personajes de alto rango, y apareció un interés por el soldado regular.

En América Latina, no solamente se recibían informes, cartas, y memorias sobre la Gran Guerra. En la región se producían múltiples creaciones literarias, muchas basadas en hechos reales, otras en la imaginación. Autores como César Vallejo o Jorge Luis Borges escribieron sobre luchas extranjeras, sintiéndolas cercanas y propias.

Kandel, Alemania. Una foto y postal vieja de la Primera Guerra Mundial que muestra una unidad de soldados alemanes en el frente en Francia. (Andreas Wolochow/Shutterstock)

Guerras íntimas

Los 22 textos compilados por Dennis Arias en La crepitante hoguera evidencian una búsqueda por comprender el lugar de Costa Rica en la Gran Guerra. Casi anticipándose a una guerra civil que sucedería décadas después, estos traen el campo de batalla a la escena nacional para cuestionar los efectos del resentimiento y la polarización, en un país.

Muchos de los relatos y poemas están cargados de posiciones ideológicas hacia un bando. Otros muestran inquietudes que son muy actuales. Por ejemplo, hay una preocupación por el papel de los medios y la propaganda en el conflicto, la cual resuena con preguntas recientes sobre la inteligencia artificial en campañas políticas.

La crepitante hoguera reúne sentires, ansiedades y puntos de vista que revelan cómo se experimentó la Primera Guerra Mundial desde Costa Rica, y nos ayuda a comprender que nuestros miedos, especialmente aquellos sobre la humanidad, son recurrentes y están lejos de desaparecer.

El libro tiene muchas advertencias. En una carta escrita por un joven costarricense supuestamente desde Londres, se describen las implicaciones de lo que vendría: “tal vida se ha trocado para aquel pueblo que ignoraba lo que la guerra era, que no esperándola, ni preparado estaba”.