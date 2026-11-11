Uno de cada cuatro centros de datos del mundo estaría en zonas con escasez de agua, estima estudio

¿Alcanza el agua para datos, personas, ambiente, energía... para todo? La expansión de la infraestructura que sostiene los servicios digitales y la inteligencia artificial plantea un desafío para los recursos hídricos que, con cada vez mayor frecuencia, termina en recios debates políticos.

El asunto seguirá. Según un estudio publicado en la revista científica Environmental Science & Technology en setiembre, uno de cada cuatro centros de datos del mundo está ubicado en zonas donde la demanda de agua supera la disponibilidad durante al menos un mes al año,

La investigación, encabezada por Lorenzo Rosa, de la Carnegie Institution for Science, examinó la ubicación de 9.347 centros de datos identificados en todo el mundo.

De ese total, 2.315 instalaciones, es decir, el 25%, están expuestas a lo que los investigadores denominan “déficit hídrico”: una situación en la que el consumo de agua supera los recursos disponibles en una zona.

Esta fotografía aérea muestra la zona de Nongsa Digital Park (NDP), un centro de desarrollo de centros de datos e infraestructura digital basados en inteligencia artificial (IA), en Batam, islas Riau, el 3 de noviembre de 2026. (ANDARU/AFP)

El análisis utilizó condiciones hidrológicas correspondientes al período 2001-2010 (elegido por ser el más completo y reciente en datos validados sobre consumo sectorial de agua a escala mundial). Sus resultados hallaron que los puntos de mayor exposición aparecen en el oeste de Estados Unidos, México, el Mediterráneo, Oriente Medio, India y el norte de China.

“Los resultados de este estudio demuestran que una proporción considerable de los centros de datos identificados hasta ahora se encuentra en regiones que ya experimentan estrés hídrico o que podrían experimentarlo en el futuro”, explican los autores.

“Sin embargo, aún no está claro hasta qué punto esta exposición se traduce en efectos sobre las operaciones de los propios centros de datos o en consecuencias cuantificables para otros usuarios del agua”, aclaran. Para determinarlo, advierten, se requiere recopilar datos específicos de cada instalación, escenarios futuros de infraestructura y evaluaciones locales.

¿Puede agravarse el panorama?

El panorama podría agravarse con el cambio climático. Bajo un escenario de calentamiento global de 3 °C, los investigadores estiman que 3.045 centros de datos, el 33% de las instalaciones analizadas, estarían en regiones con déficits de agua.

El estudio también advierte que estas instalaciones comparten territorios con otros sectores que requieren grandes cantidades de agua. El 41% de los centros analizados se encuentra en zonas donde predomina la demanda municipal; el 28%, en áreas donde sobresale la agricultura de riego, y el 18%, en lugares con mayor demanda industrial.

La presión adicional sobre fuentes locales puede intensificar problemas existentes, aunque la investigación no determina cuánto de la escasez observada es atribuible directamente a cada instalación, algo que requeriría análisis puntuales de cada locación.

Centro de datos de Microsoft, empresa dueña del modelo de lenguaje Copilot. (Microsoft/Microsoft)

Los autores aclaran que su análisis comprende centros de datos en general, no exclusivamente aquellos dedicados a la inteligencia artificial. Tampoco calcula el consumo individual de agua de cada instalación, sino que evalúa la exposición de sus ubicaciones a condiciones de estrés hídrico.

La dimensión del consumo, sin embargo, da una idea del desafío que afronta el planeta. El artículo cita estimaciones de entre 313.000 millones y 764.000 millones de litros de agua consumidos directamente por centros de datos cada año, con proyecciones que sitúan esa cifra en 1.200.000 millones de litros para 2030.