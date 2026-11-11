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Revista Dominical

Uno de cada cuatro centros de datos del mundo estaría en zonas con escasez de agua, estima estudio

Un estudio reciente identificó que 2.315 instalaciones están expuestas a déficits hídricos durante al menos un mes al año

Centro de datos de CNPC en el distrito de Changping, China.
Centro de datos de CNPC en el distrito de Changping, China. Charlie Fong
Fernando Chaves Espinach