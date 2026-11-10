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El Mundo

La sed de la inteligencia artificial: el drama de un pueblo que se queda sin agua y culpa al centro de datos

En plena sequía provocada por El Niño, comunidades de Indonesia culpan a centro de datos por escasez de agua: ¿qué dicen?

Esta fotografía aérea muestra la zona de Nongsa Digital Park (NDP), un centro de desarrollo de centros de datos e infraestructura digital basados en inteligencia artificial (IA), en Batam, islas Riau, el 3 de noviembre de 2026.
Esta fotografía aérea muestra la zona de Nongsa Digital Park (NDP), un centro de desarrollo de centros de datos e infraestructura digital basados en inteligencia artificial (IA), en Batam, islas Riau, el 3 de noviembre de 2026. ANDARU
AFP