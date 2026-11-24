Mi experiencia con el vino era el tetrabrik de Clos que mi familia desenrosca para celebrar cada año nuevo. Ahora, tenía al frente a tres copas de vino tinto de la bodega Noemía de la Patagonia argentina.

Fui invitado, junto a otros periodistas y personalidades culinarias, a una cata de vinos organizada por la distribuidora Alpiste, representante de Noemía en Costa Rica. Esto en el marco de la primera visita al país del enólogo (quien dirige la elaboración del vino) y propietario de la bodega, Hans Vinding-Diers, allí presente a unas mesas de distancia.

Vinding-Diers es una personalidad del vino capaz de entretener por una hora a los comensales con la historia de su vida. Es hijo de un corresponsal danés en Sudáfrica que, harto de la censura en sus noticias, dejó la labor para dedicarse a hacer vino.

Hans se crió entre vides, incluso en su infancia tomaba vino diluido en agua. La profesión lo llevó por todo el mundo; era un flying winemaker, enólogo que viajaba entre hemisferios para dedicarse a la producción todo el año.

Esa trayectoria cosmopolita condujo a Vinding-Diers a la Argentina, donde en 1998 comenzó a administrar un viñedo en la Patagonia junto a su pareja sentimental Noemi. Hoy en día, su producción alcanza las 80 mil botellas al año, una nanobodega en el contexto argentino. La propuesta se concentra exclusivamente en tres etiquetas.

Taller de cata de vino impartido por el enólgo Hans Vinding-Diers de Bodega Noemía. (Grupo Alpiste/Grupo Alpiste)

Al llegar la degustación de la primera etiqueta, levanto la copa e imitando a quienes tengo a la par le doy vueltas con una sola mano, como si supiera lo que hago.

Tengo la mala costumbre de engullir el alcohol barato para evitar permanecer en su sabor melcochoso. Por memoria muscular me zampo un trago de vino que baja quemando levemente mi garganta.

Un sommelier (experto en selección de vinos) sentado a la par de Hans describe el vino con propiedades que soy incapaz de percibir: “una acidez riquísima, un tanino sedoso, buena persistencia y frutal.”

Uno de los comensales alza la mano y ordena botellas para su restaurante. Me acerco para preguntarle qué fue lo que le encantó del vino. “Es simplemente bello de tomar”, su respuesta, aunque honesta, es demasiado abstracta para mí.

Una muchacha sentada a la par me dice que hay que sentirlo con el paladar, la lengua, las paredes de la boca. Tomo un segundo trago, más lento, dejando que el sabor permee en mi boca.

Tal vez en contraste con la segunda copa logre identificar sutilezas. El sabor es distinto, pero no puedo poner en palabras esa diferencia. En frustración miro a Hans y alzo mi mano para preguntar: ¿cómo puedo identificar las sutilezas que distinguen a cada etiqueta de vino?

—“No hace falta ser un conocedor para gustar el vino. Al contrario. Mucha gente habla, habla, habla y en realidad te das cuenta de que no sabe nada. Es para gustos y colores.

Un vino sin historia es un vino vacío.

Hans, los sommeliers y las personalidades culinarias se tomaron el tiempo de explicarme que la experiencia del vino se sostiene en las historias: la de la bodega, la marca y la etiqueta; la de la cosecha; la de cómo viajó la botella hasta nosotros; y las que nacen en la velada que compartimos a su alrededor, cuando la lengua está más suelta y las personas más simpáticas. Los viñedos de Noemía, por ejemplo, eran solo un número antes de que Hans los bautizara, y no solo con nombres, también con historias.

Con eso en mente volví a las copas, esta vez a escuchar en lugar de buscar sabores que no sabía nombrar.

Taller de cata de vino impartido por el enólgo Hans Vinding-Diers de Bodega Noemía. (Grupo Alpiste/Grupo Alpiste)

La última que quedaba, Noemía, es el inicio de todo: un viñedo abandonado. Solo queda una botella de esa primera cosecha, la de 2003. Cuando Hans llegó a la Patagonia preguntando por la mejor uva, unos ancianos le dijeron que la buscara en Mainqué, “un pueblo ahí” famoso por sus tomates. Hans sabía que el cultivo de fruta necesita un buen nivel de acidez. En Mainqué encontró dos viñedos de 1932, abandonados y llenos de fruta selvática. Localizó al dueño, pero tuvo que convencerlo de que le vendiera el cultivo, porque este no veía el potencial de su propia finca.

Hans pasaba las noches desgranando uvas cabernet que fermentaban en puro perfume.

En medio de la crisis argentina de 2001 manejaba la bodega de manera ilegal, sin declarar, con los trámites hechos con papeles de otra bodega. En 2003 inició una relación comercial con la condesa italiana Noemi Marone Cinzano, de una familia famosa que “no era martini, pero era Cinzano”, bromeó. La relación pasó de comercial a sentimental. Ella lo llevó a Italia, pero él no quiso que ella viniera a su “lugar de mierda”. Aun así, al tiempo llegó la llamada que culminó en un encuentro en una suite argentina de “menos cinco estrellas”. De ese encuentro, y del coraje de ella de seguir a “un loco al medio de la nada”, nació el nombre de la bodega: Noemía.

Juntos la manejaron durante diez años y se separaron en 2013. No tuvieron hijos ni se casaron. “Ella se fue y yo me quedé. Tenía vino, por lo menos”, dice Hans. En 2016 conoció a su futura esposa y en 2018 Noemi le vendió sus acciones. Hoy es una gran amiga de él y de su esposa.

La primera, de etiqueta Alisa, es un homenaje a Lisa, la abuela de Hans. Evitó la obvia referencia a Beethoven porque un vino que “paraliza” no sonaba bien. Viene en botella borgoña y combina cuatro viñedos vecinos de Mainqué: el pueblo en pureza, con alma de abuela.

La segunda, J. Alberto, tiene una historia conectada a la muerte. Su nombre combina los de dos familiares de Noemi: su primo Giovanni Anieli, víctima de cáncer, y su primo Alberto Chizano, quien murió en un accidente trágico. Un gran vino nacido de un contexto horrible. La cosecha en mi copa era la de 2023, año aciago para la bodega: una helada negra quemó el 80 por ciento del cultivo de J. Alberto. De los desechos empezaron a brotar flores, lo que Hans califica como un milagro. Cada botella guarda la memoria de la devastación; es fría y seca, pero dulce.

Hans insiste en que hay una diferencia entre historia y marketing. Proyectos como el suyo, asegura, sobreviven por la calidad y por la historia, y cuando esta es verdadera, hace la diferencia.

Tampoco romantiza el exceso. “El vino no te lo recomiendo para emborracharte; no le deseo a nadie una goma de vino. Es para reuniones, para hacer negocio, para tomarte una copa solo. Es una bebida social, y la han satanizado.”

Para explicar cuándo se abre una botella, me contó la historia de un amigo con una colección de unos 60.000 dólares en vino. Un día lo llamó para decirle: “Tengo COVID. Soy hipertenso, diabético, asmático”. Le avisó que ahí estaban las botellas y que ya le había dicho a su esposa que las gastara. Hasta se sentía cómodo con el trato: “Si me muero, te las tomas; y si no me muero, nos las tomamos”. El amigo no murió y sí se tomaron alguna que otra botella, la enseñanza quedó: “El buen vino se abre en el momento en que uno lo abre. El buen momento se hace cuando se decide destapar la botella.”

El vino es mucho más que beber. “Una botella con cuatro personas alrededor de una mesa tiene un ambiente completamente diferente durante una hora. Mismo vino, diferentes personas, y la conversación se transforma en filosofía. Es extraordinario. No es un alcohol común, como quieren ponerlo. Es una bebida muy antigua, histórica. Es sangre de Cristo.”

Y como un último consejo para un neófito como yo: “Nunca tener miedo de tomar vino, sea buen vino o mal vino; es la mejor manera de aprender. Hay que pasar por muy malos vinos para disfrutar uno muy bueno.” Ese es su método para entrenar el paladar.

Terminé la última copa sin haber distinguido taninos ni acidez, pero ahora tenía una historia que contar sobre el vino.