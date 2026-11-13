Un viaje a España sin salir de Escazú: el nuevo restaurante de Ibérik

Arroces, croquetas, vinos, gambas, alioli, pulpo, morcilla, boquerones, tortilla de papas, pastel de queso, jamón ibérico, paella... Platillos que, uno detrás de otro, vinculamos automáticamente con la exquisita gastronomía española. Ahora, y desde hace poco más de un mes, quienes visitan Escazú pueden viajar por la península ibérica degustando lo mejor de su cuchara.

El escenario para realizar este delicioso viaje será Ibèrik Restaurant, y el piloto de la nave, el chef español Jordi Cañameras. Plan infalible.

En Ibèrik es posible ver en vivo cómo los cocineros preparan una exquisita paella. (Cortesía/Ibèrik Restaurant)

Ibèrik no es completamente nuevo en Costa Rica. Su primera sede está en Sabana norte, donde ya demostró que en el trópico se puede comer tan bien como en el viejo continente. Ahora, la marca encontró en Escazú un segundo hogar acogedor, con capacidad para 100 personas, una carta más amplia y diferentes ambientes.

El nuevo restaurante cuenta con un amplio parqueo y espacios para todo tipo de reuniones: una terraza bien ventilada para una conversación más casual, un salón principal con la cocina de paellas a la vista de los comensales, salas privadas para reuniones más íntimas, actividades familiares o corporativas, una impresionante cava de vinos y, próximamente, nuevos ambientes, más distendidos para tomarse una copa.

Ibèrik tiene diferentes espacios, como terrazas y salas interiores. (Cortesía/Ibèrik Restaurant)

Esta variedad de ambientes constituye una de las principales diferencias con la sede de Sabana. Ambas comparten la misma identidad culinaria, pero el nuevo establecimiento amplía las posibilidades de vivir la experiencia.

La nueva sede de Ibèrik Restaurant se ubica en San Rafael de Escazú, 500 metros al norte del centro comercial La Paco.

Ibèrik cuenta con una impresionante cava de vinos, variada y bien acondicionada a la temperatura justa. (Cortesía/Ibèrik Restaurant)

El chef Cañameras fue la mente culinaria detrás del impresionante menú, el cual desarrolló con el objetivo de traer al paladar recuerdos de distintas regiones de España. Él revisó cada detalle, buscó los productos de más alta calidad y es capaz de explicar con dedicación la historia detrás de los platillos.

La filosofía del chef parte de una idea sencilla: respetar los ingredientes, conservar la esencia de las preparaciones tradicionales y permitir que cada plato cuente su propia historia.

Jordi Cañameras es el chef encargado de Ibèrik, y quien diseñó el delicioso menú que usted podrá degustar. (Cortesía/Ibèrik Restaurant)

La carta

Pero lo más importante cuando uno visita un restaurante es la oferta culinaria y la calidad de sus platillos, en estos aspectos, Ibèrik Restaurant brilla.

En España, sentarse a la mesa es también una forma de compartir. Así funciona también en este restaurante, donde las entradas permiten comenzar un recorrido por diferentes expresiones de su cocina.

Las deliciosas croquetas, con una superficie tostada y un interior sedoso, son una excelente opción como plato de entrada. (Cortesía/Ibèrik Restaurant)

Pan con tomate y el allioli, morcilla de Burgos acompañada de pimientos del piquillo, berenjenas asadas y ahumadas con vinagreta de gambas, boquerones en vinagre con aceitunas y un surtido de deliciosas croquetas son algunos de los primeros platos que le ayudarán a su paladar a entender que sí, está de viaje por distintas regiones el viejo continente.

Pero, en segunda instancia, llegan los “chineados” de la casa, los arroces. La cocina de paellas a la vista incorpora un componente especial a la visita de Ibèrik, ya que observar el proceso de elaboración permite entender la complejidad de, quizás, una de las propuestas más emblemáticas de España.

En Ibèrik es posible ver en vivo cómo los cocineros preparan una exquisita paella. (Cortesía/Ibèrik Restaurant)

Desde la Revista Dominical recomendamos el arroz negro con almejas y gambas, una receta de inspiración mediterránea cuyo característico color proviene de la tinta de calamar. Además, es una oportunidad para descubrir que la gastronomía española va mucho más allá de la paella tradicional.

Desde la Revista Dominical recomendamos el arroz negro con almejas y gambas, una receta de inspiración mediterránea cuyo característico color proviene de la tinta de calamar. (Cortesía/Ibèrik Restaurant)

En caso de que alguno de los comensales sea vegetariano, no se preocupe, muchos de estos platillos son perfectamente aptos para su consumo, y la carta incluye un delicioso arroz con verduras que le encantará.

Entre las opciones de postres está la crema catalana, el pastel de queso, el flan o las trufas con macadamia, entre otros.

Aparece la morcilla de Burgos acompañada de pimientos del piquillo, una combinación que reúne dos productos emblemáticos de la cocina española. (Cortesía/Ibèrik Restaurant)

Para Jordi Cañameras, la propuesta de Ibèrik consiste precisamente en mostrar esa diversidad.

“Nuestra filosofía es celebrar toda España a través de su gastronomía. Cada plato tiene detrás una historia, una técnica y una selección cuidadosa de ingredientes. Tanto en Sabana como en Escazú buscamos que las personas disfruten de una cocina auténtica, preparada con respeto por el producto y por las tradiciones que nos inspiran”, explicó el chef.

La tortilla de papa (o patata, como dirían en la península) es uno de los platos característicos de la cocina española. (Cortesía/Ibèrik Restaurant)

La apertura de Ibèrik en Escazú representa una nueva etapa para la marca, que suma 18 empleos directos y amplía su presencia en el mercado gastronómico costarricense.

El resultado es un restaurante que reúne cocina española, espacios para compartir y una propuesta que invita a explorar diferentes sabores sin salir de Costa Rica.

Porque hay viajes que se disfrutan mejor sin equipaje. Basta con llegar con apetito.

Los guisos son también una parte fundamental del viaje que propone Ibèrik por la península de España. (Cortesía/Ibèrik Restaurant)

Ibèrik Restaurant | Escazú ¿Dónde está? 300 metros al norte del BAC de La Paco, Escazú. ¿Cual es su horario? De lunes a sábado, de 12 m. a 10 p. m. Domingos, de 12 m. a 5 p. m. ¿Cómo reservar? A los números 8811-0057 / 2101-7699.