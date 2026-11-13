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Revista Dominical

Un viaje a España sin salir de Escazú: el nuevo restaurante de Ibérik

Ibèrik Restaurant abrió su segunda sede en San Rafael de Escazú con una carta española más amplia y diversos ambientes; fuimos a conocerla

En Ibèrik es posible ver en vivo cómo los cocineros preparan una exquisita paella.
En Ibèrik es posible ver en vivo cómo los cocineros preparan una exquisita paella. Cortesía
Roger Bolaños Vargas