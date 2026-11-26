El fotoperiodista de guerra Iván Valencia Romero heredó la profesión de su madre. Creció en Santa Marta, Colombia, entre masacres paramilitares, guerrillas y tomas de pueblos, hasta que las amenazas obligaron a la familia a desplazarse a Bogotá.
Ahora crea historias a través de la imagen, que para él es lo más poderoso porque perdura. Por eso decidió darle voz a los más afectados y ha retratado la guerra en casi todos los países de Latinoamérica. En su visita a Costa Rica, se propuso fotografiar la paz.
Se internó en los campos de cosecha en las faldas del Irazú, acompañó de madrugada a pescadores en Puntarenas, visitó el Mercado Central de San José y recorrió las calles capitalinas. Dice que la paz que buscaba la encontró en las personas.
Es una mirada extranjera que choca con la ola de violencia que azota al país y él lo reconoce. “No es que no pase nada. Es un país cambiante, pero muy tranquilo. Para un costarricense puede ser más intenso porque nunca habían vivido algo así; hay cosas que solo ustedes saben”, dice. Advierte que lo que vive Costa Rica es algo que otros países de la región conocen hace décadas.
Iván encontró un país amable, al que recomienda no dejarse envenenar: “Sigan siendo las personas bonitas que ustedes son. En países como el mío prevalece la desconfianza, y eso es lo que envenena a una sociedad”.
La colección de 20 fotografías, parte de la iniciativa “Con la mira en la paz” de Grupo Purdy , se expondrá en la Galería Nacional del Museo de los Niños hasta el 10 de diciembre. Posteriormente, la muestra recorrerá distintas zonas del país, regresando así a la gente que inspiró la muestra.