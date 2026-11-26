El fotoperiodista de guerra Iván Valencia Romero heredó la profesión de su madre. Creció en Santa Marta, Colombia, entre masacres paramilitares, guerrillas y tomas de pueblos, hasta que las amenazas obligaron a la familia a desplazarse a Bogotá.

Ahora crea historias a través de la imagen, que para él es lo más poderoso porque perdura. Por eso decidió darle voz a los más afectados y ha retratado la guerra en casi todos los países de Latinoamérica. En su visita a Costa Rica, se propuso fotografiar la paz.

El fotógrafo de guerra, Iván Valencia, visitó el país como parte de la iniciativa "Con la mirada en la paz" de Grupo Purdy. (Grupo Purdy/Grupo Purdy)

Se internó en los campos de cosecha en las faldas del Irazú, acompañó de madrugada a pescadores en Puntarenas, visitó el Mercado Central de San José y recorrió las calles capitalinas. Dice que la paz que buscaba la encontró en las personas.

Es una mirada extranjera que choca con la ola de violencia que azota al país y él lo reconoce. “No es que no pase nada. Es un país cambiante, pero muy tranquilo. Para un costarricense puede ser más intenso porque nunca habían vivido algo así; hay cosas que solo ustedes saben”, dice. Advierte que lo que vive Costa Rica es algo que otros países de la región conocen hace décadas.

Iván encontró un país amable, al que recomienda no dejarse envenenar: “Sigan siendo las personas bonitas que ustedes son. En países como el mío prevalece la desconfianza, y eso es lo que envenena a una sociedad”.

La colección de 20 fotografías, parte de la iniciativa “Con la mira en la paz” de Grupo Purdy , se expondrá en la Galería Nacional del Museo de los Niños hasta el 10 de diciembre. Posteriormente, la muestra recorrerá distintas zonas del país, regresando así a la gente que inspiró la muestra.

La bandera ondea sobre ellas y la tradición las acompaña. En sus trajes, la cultura costarricense sale al encuentro y se convierte en motivo de celebración y en expresión de la idiosincrasia de un país. (Iván Valencia/Grupo Purdy)

La feria se levanta como una ciudad que pertenece a su gente. Bajo sus toldos, el trabajo que nace en el campo se cruza con la vida de la ciudad. Por unas horas, todo el país cabe bajo el mismo techo. (Iván Valencia/Grupo Purdy)

Cada persona pone su parte y la tierra devuelve el esfuerzo. En el trabajo de quienes cultivan aparece una de las formas en que Costa Rica comparte lo que crece. (Iván Valencia/Grupo Purdy)