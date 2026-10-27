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Revista Dominical

Trece paisajes costarricenses de Carlos Tapia se exhiben en la Galería Nacional

El pintor Carlos Tapia presenta “Trece paisajes costarricenses” en la Galería Nacional. Descubra la transformación de su arte y su conexión con la naturaleza

2. Cerro Urán. Acrílico sobre lienzo, 70 x 110 cm. 2026
Cerro Urán. Acrílico sobre lienzo, 70 x 110 cm. 2026 Víctor Vega
Flor de María Gallardo

Algunas personas al cabo de los años deciden volver al lugar que los vio nacer, ese que los acogió en sus primeros años. Es bien sabido que muchas veces, las personas, buscando oportunidades laborales o de estudio o tal vez por asuntos personales o económicos parten en busca de nuevos rumbos. Transitan por el mundo viviendo experiencias que su lugar de origen no les permitía.

Terminan de crecer y formarse profesionalmente, conocen personas y mundos nuevos que los marcarán durante el resto de su vida. Una de esas personas es Carlos Tapia Fernández, artista plástico por derecho propio. Tapia, como muchos ha transitado por diversos caminos y al cabo de los años, en un momento de inflexión en su vida, decidió regresar a su lugar de origen, en busca de paz, de poder disfrutar la compañía de su familia y por qué no, recrearse de la cercanía del paisaje que la región le ofrece.

La mayoría de quienes lo conocen, lo saben cómo citadito obstinado y dueño de mil historias urbanas. Durante 34 años habitó en el mismo departamento en el Distrito del Carmen, entre avenida 5 y calles primera y tercera.